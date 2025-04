Un altro Alto Ufficiale cinese sparisce dal Politburo. Xi Jinping prosegue con la sua Purga delle Forze Armate

Il generale cinese He Weidong ha saltato un altro importante incontro politico venerdì, alimentando le speculazioni sulla sua sorte nelle ultime settimane su un suo possibile arresto o esclusione da da attività operative, per il repulisti dell’esercito da parte di Xi Jinping

Pechino non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale per la sua assenza, anche se secondo un analista questa non dovrebbe influire sulla stabilità politica della Cina.

He, secondo vicepresidente della potente Commissione militare centrale (CMC) e uno dei 24 membri del Politburo del Partito comunista, è apparso in pubblico l’ultima volta l’11 marzo. Il generale è anche comandante dell’area est del Paese.

Secondo le immagini diffuse sabato dall’emittente statale CCTV, venerdì era assente da una sessione di studio del Politburo presieduta dal presidente cinese Xi Jinping. Le immagini mostrano che Zhang Youxia, primo vicepresidente della CMC, era presente alla riunione periodica della cerchia ristretta del partito, ma He non era visibile

He è stato anche assente nelle ultime settimane da una serie di eventi chiave a cui generalmente partecipano i vertici della CMC, secondo le informazioni e le immagini rese pubbliche dai media statali.

Non è stato visto alla conferenza di lavoro centrale di alto profilo sulla diplomazia di vicinato, conclusasi il 9 aprile, in cui Xi ha chiesto legami più forti con i paesi vicini della Cina nel contesto dell’escalation della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Zhang e il generale Liu Zhenli sono stati ripresi mentre partecipavano alla conferenza.

L’anno scorso ha partecipato a un evento volontario di piantumazione di alberi, ma era assente allo stesso evento ad aprile. Zhang, Liu e il generale Zhang Shengmin, tutti membri della CMC, erano presenti all’attività volontaria annuale che di solito coinvolge i leader della CMC.

Secondo i media statali, He non ha partecipato nemmeno al simposio che ha segnato il 20° anniversario dell’attuazione della legge anti-secessione il 14 marzo.

Il simposio, che ha segnato la legalizzazione nel 2005 della “riunificazione nazionale pacifica” con Taiwan, è stato un importante incontro dei massimi leader del partito e dell’esercito cinese in un momento di crescenti tensioni tra le due sponde dello Stretto. Il generale Liu ha partecipato al suo posto.

L’ultima apparizione pubblica di He risale all’11 marzo, quando ha presieduto insieme ad altri alti funzionari la chiusura del 14° Congresso Nazionale del Popolo, il più importante evento politico annuale in Cina.

Secondo Xinhua, il 5 marzo, durante la revisione dei rapporti sul lavoro del governo con Zhang, He ha chiesto miglioramenti nell’addestramento militare e il progresso degli sforzi anticorruzione .

Dennis Wilder, professore alla Georgetown University ed ex funzionario della CIA, ha affermato che la scomparsa di He e le conseguenze della rimozione di altri alti ufficiali dell’Esercito popolare di liberazione negli ultimi mesi “sollevano interrogativi molto reali e senza risposta sulla preparazione dell’Esercito popolare di liberazione”.

Tuttavia, Deng Yuwen, ex vicedirettore dello Study Times, un giornale pubblicato dalla Scuola Centrale del Partito, ha affermato che l’assenza di He non influirà sulla stabilità politica generale della Cina.“Tutto è sempre stato strettamente controllato dal presidente cinese Xi Jinping. Quando qualcuno si dimette o viene messo da parte, qualcun altro semplicemente prende il suo posto”, ha detto Deng.

He, 67 anni, è originario di Dongtai, nella provincia di Jiangsu, nella Cina orientale. Si è laureato all’Accademia di Comando dell’Esercito nel 1981 e ha frequentato l’Università Nazionale di Tecnologia della Difesa nel 2001.

Negli ultimi trent’anni ha ricoperto una serie di ruoli di crescente responsabilità nell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA).

È stato nominato comandante del Distretto militare provinciale di Jiangsu nel 2013 e comandante della guarnigione di Shanghai nel 2014. Nel 2016 è stato nominato vicecomandante e comandante dell’esercito del Comando teatrale occidentale, dove era viceseretario del comitato dell’esercito.È diventato comandante del Comando del Teatro Orientale nel 2019 ed è stato promosso membro del Politburo e vice-presidente della CMC nel 2022.

L’attuale campagna anticorruzione contro l’esercito avviata da Xi Jinping ha portato all’arresto di diversi comandanti dell’Esercito Popolare di Liberazione. Un caso recente ha coinvolto Miao Hua , direttore del dipartimento del lavoro politico della CMC, che è stato sottoposto a indagine per corruzione a novembre. Il tenente generale Tang Yong, vice capo dell’organismo anticorruzione dell’esercito, è stato rimosso a marzo dalla sua posizione nell’organo consultivo politico più importante del Paese, la Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC), di solito un segno che la persona in questione è sospettata di corruzione.

Due ex ministri della Difesa, Li Shangfu e Wei Fenghe , sono stati sottoposti a indagine nel giugno 2024. Wei ha ricoperto la carica dal 2018 al marzo 2023, quando è stato sostituito da Li. Li è scomparso dalla scena pubblica nel giro di pochi mesi ed è stato licenziato nell’ottobre 2023, diventando il ministro della Difesa con il mandato più breve del Paese.

Appare chiaro come Xi Jinping abbia un timore profondo della macchina militare cinese, che appare sempre più potente, strutturata, anche per la necessità di essere pronti ad un confronto con gli USA, ma, proprio per questo, sempre più pericolosa per il PCC. Questo spiega la campagna anti corruzione nell’esercito e la periodica sparizione di generali dalla scena pubblica.