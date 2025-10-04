Seguici su

UFO di Lockheed? No, un misterioso oggetto appare in una base “segreta” Californiana

Un misterioso oggetto a forma di manta è stato filmato in una base test della Lockheed Martin. Si tratta di un nuovo aereo segreto o di qualcos’altro? Ecco cosa sappiamo e perché, probabilmente, la verità è più tecnica che fantascientifica.

1 ora fa

Un video apparso su YouTube, pubblicato dall’account “Uncanny Expeditions“, ha riacceso la curiosità e il dibattito tra gli appassionati di aviazione militare e tecnologia. Le immagini, girate a distanza, mostrano un oggetto non identificato durante una fase di test presso la base di Helendale della Lockheed Martin, un sito specializzato nella misurazione della traccia radar (Radar Cross Section – RCS) nel cuore del deserto del Mojave, in California.

L’oggetto, di colore scuro e con una forma che ricorda un diamante o una manta, viene visto montato su un grande palo mobile. Nonostante la forma richiami le configurazioni “tuttala” o a corpo portante tipiche dei velivoli stealth, le sue proporzioni non corrispondono a nessun aereo attualmente conosciuto. Un dettaglio interessante è una distinta area di colore blu visibile sulla sua superficie superiore in alcuni fotogrammi.

La struttura sotto test

Non è la prima volta che forme strane fanno la loro comparsa a Helendale, ma questo nuovo oggetto sembra completamente diverso per forma e dimensioni rispetto a un avvistamento simile del 2021. Potrebbe trattarsi di un modello in scala, una sezione di fusoliera, una presa d’aria o un componente modulare il cui scopo è valutare la riflettività radar di specifiche superfici o angolazioni.

Qualcuno ha notato una certa somiglianza con il Boeing Bird of Prey, un dimostratore tecnologico degli anni ’90, mentre da un’altra angolazione sembra quasi un “pezzo” di fusoliera di un F-35, ma montato al contrario.

Perché testare un aereo (o un suo pezzo) a testa in giù?

La visione di un velivolo montato “sottosopra” può sembrare bizzarra, ma ha una spiegazione tecnica molto precisa, specialmente nei test sulla segnatura radar. Questa pratica serve a diversi scopi:

  • Minimizzare le interferenze: Montare l’oggetto capovolto aiuta a ridurre al minimo i riflessi radar provenienti dal pilone di supporto e dal terreno, garantendo una misurazione più “pulita” della sola traccia dell’oggetto.
  • Simulare minacce dal basso: Permette agli ingegneri di simulare come l’aereo apparirebbe ai sistemi radar posizionati a terra (come le batterie di difesa aerea) senza dover ricorrere a complesse e costose installazioni di antenne sotterranee.
  • Irrilevanza aerodinamica: Poiché questi test si concentrano esclusivamente sul comportamento radar e non sull’aerodinamica, l’orientamento del modello non influisce sulla validità delle misurazioni.

Un prototipo super-segreto svelato per errore? Probabilmente no

La domanda sorge spontanea: stiamo assistendo alla fuga di notizie su un nuovo, rivoluzionario aereo segreto? La risposta più probabile è no. Il fatto che l’oggetto sia stato movimentato e testato in pieno giorno suggerisce che non si tratti di un programma altamente classificato. I prototipi più sensibili vengono solitamente spostati al coperto o testati solo di notte per evitare sguardi indiscreti. Qualcosa poi di simile era già stato visto:

Un prototipo intravisto nell’area

Inoltre, è quasi certo che il personale della base fosse a conoscenza della presenza dell’osservatore. Pensate, a un certo punto un drone Reaper ha persino sorvolato l’autore del video. Se l’attività fosse stata considerata “top secret”, le procedure di sicurezza sarebbero state ben diverse, e l’individuo sarebbe stato probabilmente allontanato.

Con ogni probabilità, siamo di fronte a un articolo di prova non volante, un modello di calibrazione o una sezione usata per la validazione di nuovi materiali o forme. Fa tutto parte di quel continuo e silenzioso lavoro di ricerca e sviluppo che alimenta i programmi aerei di prossima generazione. Resta comunque un avvistamento affascinante, che ci ricorda quanto lavoro si nasconda dietro lo sviluppo delle tecnologie militari del futuro.

Domande e Risposte per il Lettore

1) Cos’è esattamente il sito di Helendale della Lockheed Martin? La Helendale Radar Cross Section (RCS) Test Range è una delle strutture chiave della Lockheed Martin per i test sulla “invisibilità” radar. Gestita dalla sua leggendaria divisione “Skunk Works” (la stessa che ha creato aerei come l’U-2 e l’SR-71 Blackbird), la base è attrezzata per misurare con precisione come un oggetto riflette, assorbe o disperde le onde radar. È un passaggio fondamentale per progettare aerei, droni e missili con una bassa osservabilità, ovvero “stealth”.

2) Se non è un aereo segreto, cosa potrebbe essere nello specifico? Potrebbe essere una moltitudine di cose legate alla ricerca e sviluppo. Ad esempio, potrebbe essere un modello per testare una nuova vernice assorbente radar (RAM – Radar-Absorbent Material), la forma di una nuova presa d’aria per un motore stealth, una sezione della fusoliera di un futuro drone o caccia, o semplicemente un modello di calibrazione con una firma radar nota, usato per assicurarsi che gli strumenti di misurazione funzionino correttamente.

3) È legale filmare una base militare o un sito di test come questo? Negli Stati Uniti, finché la persona che filma si trova su suolo pubblico (ad esempio una strada pubblica o una collina accessibile a tutti), non sta violando alcuna legge, anche se riprende un’installazione militare o privata. Le basi sono consapevoli di questa situazione e, come menzionato nell’articolo, se l’attività fosse stata realmente sensibile, avrebbero semplicemente atteso che l’osservatore se ne andasse o avrebbero condotto i test in orari o condizioni diverse.

