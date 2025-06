La Commissione europea sta valutando la possibilità di concedere ai paesi dell’Unione europea maggiore flessibilità nel raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040, secondo quanto riferito venerdì da alcuni diplomatici a Reuters , in un contesto di crescente opposizione alle politiche climatiche troppo rigorose dell’UE. Una scelta quasi obbligata perché ormai la UE è isolata nel conseguimento di questi obiettivi, che zavorrano l’economia europea.

All’inizio di luglio, la Commissione europea dovrebbe proporre un obiettivo climatico per il 2040 che includerebbe la riduzione delle emissioni di gas serra del 90% entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990, secondo fonti di Reuters a conoscenza dei colloqui. Tuttavia, l’obiettivo del 90% potrebbe essere reso più flessibile consentendo agli Stati membri dell’UE di acquistare crediti di carbonio per raggiungerlo o allentando gli obiettivi per alcuni settori, hanno aggiunto le fonti. L’acquisto di crediti al carbonio è una specie di tassa pagata a Bruxelles.

L’UE ha l’obiettivo di diventare carbon neutral entro il 2050, con obiettivi intermedi per il 2030.

L’ obiettivo climatico per il 2030 è di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

L’obiettivo climatico per il 2040 è il prossimo passo intermedio dell’UE verso la neutralità climatica. A luglio, l’obiettivo sarà proposto al 90% di riduzione delle emissioni rispetto al 1990, ma sarà più flessibile rispetto a quanto inizialmente proposto, secondo i diplomatici dell’UE che hanno parlato con Reuters.

L’UE, che ha gli obiettivi climatici più rigorosi di tutte le regioni, sta cercando di conciliare il rafforzamento della propria competitività con il mantenimento della rotta per poter raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050.

L’obiettivo dell’Europa di perseguire un programma di emissioni nette zero sta privando i cittadini di energia affidabile e accessibile, a causa di una scelta fatta dai politici, ha affermato il mese scorso il segretario all’Energia degli Stati Uniti Chris Wright.

Le politiche di transizione energetica imposte dal governo britannico e dalle istituzioni dell’UE hanno ridotto le emissioni di gas serra, ma l’Europa rappresenta comunque solo l’8% delle emissioni globali, ha affermato Wright, fondatore ed ex CEO della società di servizi di fracking Liberty Energy.

L’imposizione dall’alto di obblighi per il sistema energetico impoverisce di fatto i paesi che scelgono di perseguire l’obiettivo di zero emissioni nette. È improbabile che si diffonda a livello globale perché ha creato “due fattori altamente indesiderabili”: la deindustrializzazione e un aumento del costo dell’energia per i consumatori e le imprese, ha affermato il massimo funzionario statunitense per l’energia in Polonia ad aprile.

Vedremo cosa decideranno gli Stati, se la dismissione di queste politiche o il suicidio industriale.