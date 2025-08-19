Ucraina colpisce una stazione elettrica in Russia: interrotto il flusso di petrolio russo verso l’Ungheria tramite l’oleodotto Druzhba.

Il flusso di petrolio dalla Russia all’Ungheria attraverso l’oleodotto Druzhba è stato interrotto a seguito di un attacco ucraino a una stazione di trasformazione, ha dichiarato lunedì il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto.

“L’Ucraina ha attaccato nuovamente l’oleodotto che porta il petrolio in Ungheria, interrompendo il trasporto di petrolio verso il nostro Paese”, ha scritto Szijjarto su Facebook.

Si tratta dell’ennesimo attacco alla sicurezza energetica dell’Ungheria ed è “oltraggioso e inaccettabile”, ha aggiunto il funzionario.

L’oleodotto Druzhba trasporta greggio russo verso l’Europa centrale. L’oleodotto è un’arteria fondamentale per l’approvvigionamento di petrolio dalla Russia all’Europa, con due diramazioni: una settentrionale che attraversa la Bielorussia e rifornisce Bielorussia, Polonia, Germania, Lettonia e Lituania, e una meridionale che attraversa l’Ucraina e invia petrolio alla Repubblica Ceca, alla Slovacchia, all’Ungheria e alla Croazia.

Il greggio russo che scorre attraverso l’oleodotto non è soggetto a sanzioni o embarghi, poiché i paesi dell’Europa centrale senza sbocco sul mare non hanno molta scelta.

Mentre all’inizio di quest’anno la Repubblica Ceca è diventata indipendente dalle forniture russe attraverso l’oleodotto Druzhba, per la prima volta in assoluto, l’Ungheria ha continuato a fare affidamento sulle infrastrutture di epoca sovietica per la maggior parte del suo approvvigionamento di greggio.

L’Ungheria ha inoltre mantenuto stretti legami con la Russia dall’invasione russa dell’Ucraina. I leader ungheresi, tra cui il primo ministro Viktor Orban, hanno incontrato Vladimir Putin e altri alti funzionari russi diverse volte dal 2022, sfidando la posizione dell’UE di isolare e imporre sanzioni alla Russia.

Nell’ultimo incidente, l’Ungheria ha accusato l’Ucraina dell’attacco a quella che definisce la sua sicurezza energetica.

Il viceministro dell’Energia russo Pavel Sorokin ha detto al ministro ungherese Szijjarto che gli ingegneri russi stanno cercando di risolvere il problema della stazione di trasformazione, ma non è chiaro quando riprenderanno i flussi di petrolio, ha detto il funzionario ungherese.

L’attacco ucraino e l’interruzione dei flussi del gasdotto verso l’Ungheria arrivano poche ore prima di un incontro previsto lunedì alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, che sarà accompagnato dai leader europei più influenti.