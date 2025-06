L’Ucraina ha attaccato domenica le basi dei bombardieri russi a lungo raggio con capacità nucleare in una base militare in Siberia, il primo attacco di questo tipo finora dalle linee del fronte a più di 4.300 km di distanza, secondo i blogger filorussi.

Video non verificati e immagini pubblicate sui social media hanno mostrato i bombardieri strategici russi – il cui scopo è quello di sganciare bombe nucleari su obiettivi a distanza – in fiamme presso la base aerea di Belaya, a nord di Irkutsk. ecco come appare il cielo dalla città siberiana:

L’attacco è notevole perché è avvenuto a grande distanza dal confine con l’Ucraina e nella profondità della Siberia:

Non siamo in grado di verificare i numerosi video resenti online, ma i servizi ucraina, l’SBU, ha confermato di aver condotto un grande attacco con i droni contro oltre 40 aerei militari russi.

La fonte ucraina, che ha parlato a Reuters a condizione di anonimato, ha detto che tra gli aerei colpiti c’erano bombardieri strategici Tu-95 e Tu-22, che la Russia usa per lanciare missili a lungo raggio contro l’Ucraina.

Igor Kobzev, il governatore di Irkutsk, ha detto che c’è stato un attacco di droni contro un’unità militare vicino al villaggio di Sredny, nel distretto di Usolsky, ma non ha menzionato l’aviazione strategica.

Nel video che ha postato su Telegram, si sentivano i droni volare sopra di noi e un gigantesco pennacchio di fumo alzarsi nel cielo.

La base aerea di Belaya, o Sredny, si trova vicino al villaggio di Sredny e ospita i bombardieri strategici supersonici a lungo raggio Tupolev Tu-22M, secondo i dettagli delle fonti aperte delle forze armate russe.

Pare che i droni siano partiti da un camion che poi si è autodistrutto incendianndosi:

Secondo i funzionari locali, c’è stato anche un attacco di droni ucraini nella regione di Murmansk, nel nord della Russia dove hanno base i sottomarini nucleari russi e molte basi aeree base di bombardieri strategici. Fiamme sono ben visibili a Severomorsk, una delle città chiuse dove ha sede una parte della dissuasione nucleare russa.

La base aerea di Olenya, che ospita anche l’aviazione strategica, si trova nella regione di Murmansk, secondo i dati di fonte aperta.

Domani riprenderanno i colloqui a Instanbul, ed è confermata la presenza di una delegazione ucraina. Probabilmente questo attacco, proprio ogi, è una sorta di “Incentivo” alla Russia per la trattativa, oltre che una risposta ai recenti violenti bombardamenti russi.