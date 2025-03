Trump toglie la scorta dei Servizi Segreti ai figli di Joe Biden

Lunedì il presidente Donald Trump ha annunciato che i figli adulti dell’ex presidente Joe Biden non riceveranno più la protezione dei servizi segreti statunitensi.

In un post sul social della verità, Trump ha sottolineato che Hunter Biden ha ricevuto la protezione dei servizi segreti per un “lungo periodo di tempo”.

“Ci sono ben 18 persone su questo Dettaglio, il che è ridicolo!”. ha scritto Trump. “Vi informiamo che, con effetto immediato, Hunter Biden non riceverà più la protezione dei servizi segreti”.

Anche ad Ashley Biden, sorella di Hunter, sarà revocata la protezione dei servizi segreti. Trump ha fatto notare che 13 agenti erano assegnati alla sua scorta. 18 agenti erano invece assegnati a Hunter Biden.

“Siamo consapevoli della decisione del Presidente di porre fine alla protezione di Hunter e Ashley Biden”, ha dichiarato il Secret Service a Fox News Digital. “Il Secret Service si adeguerà e sta lavorando attivamente con le guardie di sicurezza e con la Casa Bianca per garantire il rispetto delle regole nel più breve tempo possibile”.

Gli ex presidenti e le loro consorti ricevono la protezione dei Servizi Segreti per tutta la vita in base alle leggi federali, ma la protezione offerta ai loro familiari stretti di età superiore ai 16 anni termina quando lasciano l’incarico, anche se sia Trump che Biden hanno esteso i dettagli per i loro figli per sei mesi prima di lasciare l’incarico, ha riferito l’Associated Press.

L’ex presidente Biden ha permesso a Baron Trump di mantenere la protezione dei servizi segreti anche dopo il suo 16° compleanno.

Nel suo post, Trump ha affermato che Biden era in vacanza in Sudafrica, che ha subito forti pressioni da parte dell’amministrazione per la sua legge sull’utilizzo delle terre che consente al governo di effettuare confische di terreni senza compenso e per il suo sostegno al gruppo terroristico palestinese Hamas e all’Iran, per questi motivi il presidente aveva già cancellato gli aiuti economici al Paese.

La scorsa settimana, il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato che l’ambasciatore del Sudafrica negli Stati Uniti “non è più il benvenuto” nel Paese. In un webinar di venerdì, Ebrahim Rasool ha parlato delle misure restrittive dell’amministrazione Trump sui programmi di diversità e di equità e sull’immigrazione, attaccando il presidente USA come “Suprematista bianco”.