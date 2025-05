Donald Trump nel suo social Truth aveva ieri annunciato un importante annuncio “Il maggiore della sua carriera”, ed effettivamente questo è arrivato. Si tratta di una politica che vuole allineare il prezzo dei farmaci negli USA a quello dei paesi dove questo è più basso, tagliando seccamente una pratica scandalosa di Big Pharma :

Per molti anni il mondo si è chiesto perché i farmaci soggetti a prescrizione medica e i prodotti farmaceutici negli Stati Uniti d’America fossero COSÌ MOLTO PIÙ CARI RISPETTO A QUALSIASI ALTRA NAZIONE, A VOLTE DA CINQUE A DIECI VOLTE PIÙ CARI DELLO STESSO FARMACO, PRODOTTO NELLO STESSO LABORATORIO O NELLO STESSO STABILIMENTO, DALL’AZIENDA STESSA??? È sempre stato difficile da spiegare e molto imbarazzante perché, in realtà, non c’era una risposta corretta o giusta. Le aziende farmaceutiche hanno affermato per anni che si trattava dei costi di ricerca e sviluppo e che tutti questi costi erano, e sarebbero stati, senza alcun motivo, a carico dei “fessi” d’America, SOLI. I contributi alle campagne elettorali possono fare miracoli, ma non con me e non con il Partito Repubblicano. Faremo la cosa giusta, qualcosa per cui i Democratici hanno lottato per molti anni. Pertanto, sono lieto di annunciare che domani mattina, alla Casa Bianca, alle 9:00, firmerò uno dei decreti esecutivi più importanti nella storia del nostro Paese. I prezzi dei farmaci da prescrizione e dei prodotti farmaceutici saranno RIDOTTI, quasi immediatamente, dal 30% all’80%. Aumenteranno in tutto il mondo per uniformarsi e, per la prima volta dopo molti anni, porteranno GIUSTIZIA ALL’AMERICA! Istituirò una POLITICA DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA in base alla quale gli Stati Uniti pagheranno lo stesso prezzo della nazione che paga il prezzo più basso in qualsiasi parte del mondo. Il nostro Paese sarà finalmente trattato in modo equo e i costi sanitari dei nostri cittadini saranno ridotti in misura mai immaginata prima. Inoltre, oltre a tutto questo, gli Stati Uniti risparmieranno MILIARDI DI DOLLARI. Grazie per l’attenzione dedicata a questa questione. RENDETE DI NUOVO GRANDE L’AMERICA!