Trump Scuote il Complesso Militare-Industriale: “Basta Buyback, Investite nelle Fabbriche!”. Scossoni in borsa

Donald Trump non smette di sorprendere e, con una mossa che spiazza sia i falchi di Wall Street che i critici del capitalismo sfrenato, lancia un ultimatum senza precedenti al “Complesso Militare-Industriale”. Attraverso due post di fuoco su Truth Social, il Presidente eletto ha messo nel mirino i giganti della difesa USA, accusandoli di privilegiare l’ingegneria finanziaria alla sicurezza nazionale.

Il messaggio è chiaro e brutale: l’America ha bisogno di armi, non di dividendi.

L’Ultimatum: “Prima la produzione, poi gli azionisti”

Trump ha evidenziato una contraddizione che da tempo affligge l’economia americana iper-finanziarizzata: nonostante budget per la difesa mostruosi, la capacità produttiva reale (la “ciccia”, diremmo noi) non tiene il passo con la domanda. Ecco il più pesante dei due messaggi Truth :

Il Presidente ha avvertito tutti gli appaltatori della difesa (Defense Contractors): finché non costruiranno “NUOVI e MODERNI impianti di produzione” per velocizzare la consegna e la manutenzione degli equipaggiamenti, saranno vietati dividendi e riacquisti di azioni proprie (stock buybacks). Non solo: Trump intende porre un tetto ai compensi dei dirigenti (massimo 5 milioni di dollari, una “frazione” di quanto percepiscono ora) finché la situazione non sarà rettificata.

La logica economica sottesa è sorprendentemente industriale”: invece di indebitarsi con le banche o chiedere soldi al governo, le aziende devono usare la propria cassa – quella solitamente destinata a gonfiare il titolo in borsa – per investimenti in conto capitale (Capex). È il ritorno del primato dell’economia reale, anzi del patriottismo, sulla finanza.

Raytheon nel mirino: “Il Dipartimento della Guerra non aspetta”

Se l’avvertimento generale ha scosso il settore, l’attacco diretto a Raytheon è stato un vero e proprio missile terra-aria. Trump ha citato il “Department of War” (un ritorno alla terminologia pre-1947 che non è sfuggito agli osservatori) per definire Raytheon come l’azienda “meno reattiva” e più aggressiva nel remunerare gli azionisti a scapito delle necessità militari.

“Raytheon sembra pensare che questa sia l’amministrazione Biden e che sia ‘business as usual’. NON LO È!”, ha tuonato Trump. La minaccia è concreta: o investimenti immediati in impianti, o addio ai contratti governativi.

La reazione dei mercati: Panico e Volatilità

La reazione di Wall Street non si è fatta attendere, come dimostrano i grafici allegati.