Il presidente Trump dà il via questa sera alla sua vacanza all’insegna del golf in Scozia, e tutti gli occhi sono puntati sulla sua agenda , poiché il viaggio sembra destinato a diventare un crocevia diplomatico.

Sir Keir Starmer incontrerà il presidente degli Stati Uniti lunedì, con la missione espressa di sollecitare una riduzione dei dazi sull’acciaio britannico.

I due leader dovrebbero pranzare insieme e tenere un incontro bilaterale, anche se Starmer sembra avere poca esperienza o interesse per il golf.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha descritto il viaggio come una “visita di lavoro che includerà un incontro bilaterale con il primo ministro Starmer per perfezionare lo storico accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito”.

Finora il governo è riuscito a ottenere deroghe per i settori automobilistico e aerospaziale, ma l’industria siderurgica rimane particolarmente esposta.

Sebbene il dazio del 25% sull’acciaio britannico sia la metà del tasso globale del 50%, i ministri sperano che possa essere completamente abolito.

Il primo ministro spera inoltre di poter sfruttare l’attuale frustrazione di Trump per l’ostruzionismo di Putin nel processo di pace in Ucraina per ottenere un maggiore sostegno militare per il presidente Zelensky.

Si tratta davvero di una vacanza?

Per un viaggio ampiamente pubblicizzato come una vacanza all’insegna del golf per Trump, la visita in Scozia è un fulcro della diplomazia.

Anche il primo ministro scozzese John Swinney dovrebbe incontrare Trump. Ha affermato di sperare di poter sollevare questioni relative alla crisi umanitaria a Gaza.

Swinney ha dichiarato: “Questo offre alla Scozia una piattaforma per far sentire la propria voce su questioni importanti, tra cui la guerra e la pace, la giustizia e la democrazia”.

“Questo fine settimana è un momento storico nelle nostre relazioni con gli Stati Uniti e sono certo che sarà ricordato per aver mostrato al mondo il meglio della Scozia”.

Non è chiaro se Trump incontrerà politici dell’opposizione, come il leader di Reform UK Nigel Farage , che è stato uno stretto alleato del presidente e un tempo era stato indicato come possibile ambasciatore britannico negli Stati Uniti.

Nel frattempo, il vicepresidente JD Vance si appresta a visitare le Cotswolds , vicino a Glouchester, con la sua famiglia per le vacanze estive.