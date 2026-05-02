Trump, l’Iran e la “Guerra Finita” per Decreto: l’azzardo politico dietro il Blocco navale

Il 2 maggio 2026 segna una data destinata a fare giurisprudenza nella complessa interazione tra politica interna statunitense e dottrina militare. Con una mossa che unisce cinismo politico e pragmatismo strategico, il Presidente Donald Trump ha ufficialmente informato il Congresso che le ostilità dirette con l’Iran, iniziate con la cosiddetta Operation Epic Fury il 28 febbraio, sono “terminate“.

Una dichiarazione che, a una prima lettura, potrebbe sembrare il preludio a una de-escalation storica. In realtà, si tratta di un raffinato capolavoro di equilibrismo politico volto ad aggirare il War Powers Act del 1973. Questa legge impone al Comandante in Capo di ottenere l’autorizzazione del Congresso per mantenere truppe in teatri di guerra oltre la soglia fatidica dei 60 giorni. Dichiarando la fine degli scontri a fuoco (effettivamente assenti dal 7 aprile grazie a un cessate il fuoco prolungato), Trump ha tecnicamente sottratto ai Democratici l’opportunità di un voto che si preannunciava come un pantano politico.

La Non-Guerra e la frustrazione democratica

Tecnicamente, la Casa Bianca ha ragione. Le operazioni sul campo sono scalate: i bombardieri sono a terra e i missili restano nei silos. Ma l’assenza di esplosioni non significa che la pace sia scoppiata. L’amministrazione ha semplicemente sostituito il fuoco di sbarramento con un’arma forse meno rumorosa, ma storicamente più letale per la tenuta di un esecutivo: il blocco navale.

L’opposizione democratica si ritrova spiazzata. Il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer, denuncia una “guerra illegale”, mentre la senatrice Jeanne Shaheen evidenzia come la mossa del Presidente sia scollata da una “realtà” fatta di uno Stretto di Hormuz ancora interdetto e di una flotta americana imponente (che, pur avendo visto la partenza della USS Gerald Ford, conta ancora su due portaerei e una ventina di navi da guerra nell’area). Tuttavia, l’arma spuntata dei Democratici è evidente: è politicamente quasi impossibile mobilitare l’opinione pubblica per votare contro una guerra che il Presidente stesso definisce “conclusa”.

Lo Stallo Diplomatico: il Nodo del Nucleare

Se sul fronte interno di Washington la mossa è una vittoria tattica, sul tavolo dei negoziati la situazione è di stallo totale. I colloqui indiretti, mediati a Islamabad dal Pakistan, sono a un binario morto. Trump ha liquidato l’ultima proposta iraniana con un laconico “non sono soddisfatto”, sottolineando come Teheran cerchi un accordo, ma senza cedere sui punti fondamentali.

Il vero elefante nella stanza rimane il programma nucleare iraniano. Le indiscrezioni confermano che l’ultima offerta di Teheran non faceva menzione di passi indietro sul nucleare, un elemento che per Washington e, soprattutto, per i nervosi alleati israeliani, rappresenta un ostacolo insormontabile (“non-starter”). Ufficialmente, la Guida Suprema ha ribadito che la politica nucleare è irrinunciabile, evidenziando una rigidità che rischia di far implodere le trattative, o mkeglio di non farle proprio partire.

I Ratti, il Blocco e l’Economia di Guerra

A confermare che la diplomazia è in questo momento un esercizio secondario rispetto alla coercizione pura, sono arrivate le parole del Segretario al Tesoro Scott Bessent. Abbandonando ogni residuo di etichetta diplomatica, Bessent ha definito i leader iraniani “ratti in un tubo di scarico”, delineando una strategia di strangolamento asimmetrico.

Mentre le bombe tacciono, la morsa si stringe attraverso cinque direttrici precise:

Fattore di Pressione Impatto Strategico e Politico Controllo di Hormuz Dominio logistico totale degli Stati Uniti sulle acque del Golfo. Crisi Valutaria Carenza cronica di dollari, che impedisce le transazioni internazionali. Razionamento Interno Benzina e cibo contingentati, aumentando il rischio di rivolte popolari. Isolamento Globale Allineamento della comunità internazionale contro Teheran. Blocco Continuativo Nessuna revoca fino al ripristino della libertà di navigazione pre-conflitto.

Prospettive: una Pace Armata sul Filo del Rasoio

Il mercato riflette questa precarietà. Nonostante le dichiarazioni trionfali di alcuni funzionari iraniani sulla capacità di trovare rotte alternative (“L’Iran non può essere assediato”), le stime di Polymarket sono spietate: solo il 37% dei trader scommette su un accordo di pace permanente entro fine giugno 2026.

La realtà odierna è quella di una situazione sospesa. Il governo iraniano, già economicamente claudicante prima del 28 febbraio, sta subendo una pressione insostenibile nel lungo periodo, pur mostrando segnali di frammentazione interna sulle risposte da adottare. Trump ha vinto la scommessa dei 60 giorni, disinnescando l’ordigno politico a Capitol Hill. Oggi non ci sono bombardamenti, è vero. Ma in un Medio Oriente dove la tensione è palpabile e le flotte si fronteggiano a vista, affermare con certezza che i cannoni non torneranno a tuonare domani è un azzardo che solo la storia potrà giudicare. “La Guerra è finita”, per ora, solo nelle parole del Presidente.