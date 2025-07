Chi di Epstein ferisce, di Epstein rischia di perire. Un recente articolo del Wall Street Journal ha acceso i riflettori su una presunta lettera che Donald Trump avrebbe inviato a Jeffrey Epstein per il suo 50° compleanno nel 2003.

Questa notizia ha scatenato una veemente reazione da parte dell’ex Presidente, che nega categoricamente di aver scritto la missiva o di averne disegnato il contenuto.

La Contesa Lettera e la Ferma Nega di Trump

Secondo il Wall Street Journal, la lettera faceva parte di un album di compleanno preparato da Ghislaine Maxwell per Epstein. Si descrive un testo dattiloscritto incorniciato dal contorno disegnato a mano di una donna nuda, con una firma “sgorbia” di “Donald” posizionata sotto la vita, a mimare i peli pubici. Il messaggio si sarebbe concluso con “Buon compleanno – e che ogni giorno sia un altro meraviglioso segreto.”

Donald Trump ha respinto con forza queste affermazioni, dichiarando: “Non sono io. È una cosa falsa. È una falsa storia del Wall Street Journal. Non ho mai scritto una foto in vita mia. Non disegno figure di donne. Non è il mio linguaggio. Non sono le mie parole.”

Ha inoltre rivelato di aver avvertito Rupert Murdoch, proprietario di NewsCorp (società madre del Journal), di non pubblicare la “storia falsa” e ha minacciato azioni legali contro di lui e il suo “giornale di terza categoria”. Trump sostiene anche che l’editrice del Wall Street Journal, Emma Tucker, fosse stata direttamente informata da lui e da Karoline Leavitt che la lettera era un falso, ma che la testata abbia comunque proceduto con una storia che lui definisce “falsa, malevola e diffamatoria”. A questo punto c’è da aspettarsi un’azione legale multimilionaria contro il giornale.

Trump ha già vinto una causa contro CBS che è costata alla proprietaria Paramount 16 milioni di dollari durante la campagna elettorrale.

Anche Elon Musk, recentemente molto polemico con Trump, è intervenuto in sua difesa affermando che l’accusa del WSJ non è credibile e che, alla fine, il caso Epstein è veramente tutta fuffa.

Wow I can’t believe Epstein killed himself before realizing it was all a hoax — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2025

I File di Epstein: Una Promessa Non Mantenuta e una Pressione Crescente

Questa presunta lettera emerge in un momento delicato, mentre si riaccende il dibattito sulla divulgazione dei file di Jeffrey Epstein. L’amministrazione Trump aveva precedentemente promesso la pubblicazione di ulteriori informazioni su Epstein tramite l’allora Procuratore Generale Pam Bondi.

Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha in seguito dichiarato di non aver trovato alcuna “lista di clienti” e di non voler rilasciare ulteriori prove, generando delusione e critiche da parte di alcuni sostenitori di Trump.

La pubblicazione della presunta lettera da parte del WSJ ha però cambiato le carte in tavola. Di fronte all’intensificarsi delle pressioni e al rischio di trovarsi al centro di nuove speculazioni, Trump ha dichiarato di aver chiesto a Pam Bondi di produrre “ogni e qualsiasi testimonianza pertinente del Gran Giurì, previa approvazione del Tribunale”. Ha definito l’intera vicenda Epstein una “truffa, perpetrata dai Democratici,” e ha insistito che “dovrebbe finire, subito!” Bondi ha confermato che il Dipartimento di Giustizia è pronto a chiedere al tribunale di svelare le trascrizioni del gran giurì.

Trump si trova ora in una posizione in cui non può più permettersi di ritardare l’azione. In campagna elettorale ha promesso trasparenza e criticato la mancanza di divulgazione, per cui ora la pressione per agire è diventata immensa.

Non rilasciare i file lo esporrebbe a nuove accuse e congetture, trasformandolo nel punto focale di un dibattito che rischia di danneggiare ulteriormente la sua immagine pubblica. La decisione di rilasciare i file è tardiva, ma a questo punto obbligata, se non vuole restare sepolto dalle polemiche.