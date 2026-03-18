Trump chiama, Pechino non risponde: il dilemma del Dragone nello Stretto di Hormuz

La Cina ha mantenuto il silenzio pubblico dopo che lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato Pechino a contribuire alla riapertura dello Stretto di Hormuz, il cruciale punto nevralgico per il petrolio che è stato in gran parte chiuso durante l’escalation del conflitto con l’Iran.

Lo stallo intorno allo stretto canale navigabile, attraverso il quale normalmente transita circa il 20% dell’approvvigionamento mondiale di petrolio , ha già fatto salire bruscamente i prezzi del greggio e del gas naturale, alimentando i timori di un’interruzione prolungata dei flussi energetici globali.

Secondo quanto riportato dall’ Associated Press , i funzionari cinesi hanno evitato di rispondere direttamente alla richiesta di Trump quando sono stati interrogati durante un briefing quotidiano lunedì, ribadendo invece l’appello più ampio di Pechino per un allentamento delle tensioni nella regione.

La Casa Bianca sta spingendo le principali nazioni importatrici di petrolio ad assumere un ruolo più attivo nella protezione del traffico di petroliere attraverso lo stretto. Parlando ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, Trump ha affermato che la sua amministrazione ha contattato circa sette paesi che dipendono fortemente dalle spedizioni di greggio dal Medio Oriente e si aspetta che contribuiscano a garantire la sicurezza della rotta.

“Chiedo a questi paesi di intervenire e proteggere il proprio territorio, perché è il loro territorio”, ha detto Trump, riferendosi al corridoio marittimo utilizzato da molte economie asiatiche per importare forniture energetiche.

La Cina è particolarmente esposta a qualsiasi interruzione del traffico a Hormuz. I dati dell’U.S. Energy Information Administration mostrano che la maggior parte del greggio che transita attraverso lo stretto è destinata ai mercati asiatici, tra cui Cina, India, Giappone e Corea del Sud.

Nel primo trimestre del 2025, più di un terzo del petrolio che transitava nello Stretto di Hormuz era destinato alla Cina, secondo quanto riportato da The Hill citando i dati dell’EIA.

Washington sta ora lavorando alla costituzione di una coalizione navale multinazionale per scortare le navi mercantili attraverso il passaggio. Funzionari citati dal Wall Street Journal hanno affermato che la missione potrebbe essere annunciata già questa settimana, sebbene i dettagli siano ancora in fase di discussione e la partecipazione dei partner chiave non sia ancora confermata.

I governi europei e asiatici hanno reagito con cautela finora. La Gran Bretagna ha confermato che il primo ministro Keir Starmer ha discusso della riapertura dello stretto con Trump, mentre la Corea del Sud ha dichiarato che si coordinerà strettamente con Washington prima di prendere qualsiasi decisione.

Trump ha anche segnalato che lo stallo potrebbe influire sul suo programma diplomatico con Pechino . Lunedì Trump ha dichiarato al Financial Times che potrebbe rinviare la visita in Cina prevista per la fine del mese se non ci sarà chiarezza sul fatto che Pechino contribuirà a garantire la sicurezza dello stretto. Il viaggio è attualmente in programma dal 31 marzo al 2 aprile e includerebbe un incontro con il presidente cinese Xi Jinping.