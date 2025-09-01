Trump cancella 4,9 Miliardi di aiuti esteri: La “Rescissione Tascabile” che mette alla prova il Congresso

Il 28 agosto il presidente Donald Trump ha proposto la cancellazione di 4,9 miliardi di dollari di fondi stanziati per gli aiuti esteri, ricorrendo a una manovra che potrebbe aggirare efficacemente il processo di approvazione del Congresso normalmente richiesto per revocare i fondi.

I fondi erano stati assegnati al Dipartimento di Stato e all’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale, che sta per essere chiusa dall’amministrazione Trump, durante il processo di stanziamento per l’anno fiscale 2025.

Ai sensi dell’Impoundment Control Act del 1974, il governo deve presentare una richiesta di revoca al Congresso, che ha poi 45 giorni di tempo per approvare la cancellazione dei fondi stanziati. Una “revoca tascabile”, tuttavia, si riferisce a tali richieste presentate entro 45 giorni dalla fine dell’anno fiscale, ovvero il 30 settembre. In questi casi, i fondi vengono trattenuti durante il periodo di revisione congressuale di 45 giorni e, se il Congresso non agisce prima della fine dell’anno fiscale, i fondi scadono.

“Ieri sera, il presidente Trump ha cancellato 4,9 miliardi di dollari di aiuti esteri americani utilizzando una rescissione tascabile”, ha scritto l’Ufficio di gestione e bilancio, un’agenzia a livello di gabinetto dell’Ufficio esecutivo del presidente, il 29 agosto.

Le rescissioni tascabili sono rare e l’ultima tentata risale al 1983, quando il presidente Ronald Reagan cercò di tagliare 2 milioni di dollari stanziati per la National Oceanic and Atmospheric Administration. Trump, durante il suo secondo mandato, ha richiesto con successo alcune rescissioni al Congresso. A luglio il Congresso ha approvato un progetto di legge di rescissione che cancella 9,4 miliardi di dollari di finanziamenti per gli aiuti esteri e le emittenti pubbliche.

Le richieste di rescissione, quando presentate al Congresso, possono essere approvate con una maggioranza semplice in entrambe le camere, il che significa che la minoranza non ha alcun potere per fermare o modificare il processo. I democratici al Congresso, che sono in minoranza in entrambe le camere, hanno quindi protestato contro le rescissioni di Trump, ma spesso senza successo.

Il leader della minoranza al Senato Chuck Schumer ha dichiarato in un comunicato del 29 agosto che l’annuncio del piano di rescissioni dell’amministrazione “è un’ulteriore prova” che Trump e i repubblicani al Congresso sono determinati a “rifiutare il bipartitismo e ad ‘agire da soli’ questo autunno”.

La questione dei finanziamenti federali per le iniziative è destinata a diventare protagonista della politica nazionale quando il Congresso si riunirà nuovamente il 2 settembre, quando avrà solo 28 giorni per approvare 12 disegni di legge di spesa o “stanziamenti” per finanziare il governo per l’anno fiscale 2026. Ogni anno dal 1997, il Congresso non è riuscito ad approvare tutti i disegni di legge in tempo, rendendo necessaria una “risoluzione continuativa” per prolungare la spesa ai livelli dell’anno precedente mentre continuano le negoziazioni sui disegni di legge permanenti.

Non è chiaro se i fondi soggetti a una “revoca tascabile” sarebbero riattivati da una risoluzione continuativa. L’Ufficio di gestione e bilancio non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulla questione.