Il 6 giugno il presidente Donald Trump ha firmato dei decreti esecutivi per deregolamentare e aprire la ricerca e lo sviluppo nel campo delle auto volanti e della tecnologia aeronautica supersonica.

Trump ha firmato i due decreti venerdì insieme ad altri che riguardano le capacità, la tecnologia e le normative americane in materia di droni.

Secondo un alto funzionario della Casa Bianca, uno dei decreti incarica la Federal Aviation Administration (FAA) di avviare i test sulle auto volanti, note anche come velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL).

Michael Kratsios, direttore dell’Ufficio per la Politica Scientifica e Tecnologica della Casa Bianca, ha affermato che il decreto istituirà un programma pilota in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

“Le auto volanti non sono solo per i Jetsons, ma anche per il popolo americano nel breve termine”, ha dichiarato durante una conferenza stampa alla Casa Bianca.

Kratsios ha aggiunto: “Gli eVTOL promettono di rivoluzionare i trasporti, la consegna delle merci e la logistica… aprendo la strada a nuove frontiere nell’ambito dell’età dell’oro dell’innovazione americana”.

Torna il supersonico

Per quanto riguarda i voli supersonici, l‘ordine di Trump abroga le norme che ostacolavano lo sviluppo di questa tecnologia e incarica la FAA di creare uno standard per la certificazione del rumore degli aerei supersonici, ha affermato un alto funzionario della Casa Bianca.

L’ordine promuove inoltre il coordinamento della ricerca tra la FAA e l’Ufficio per la politica scientifica e tecnologica della Casa Bianca e favorisce l’impegno internazionale attraverso la FAA e altre agenzie per “allineare le normative globali sui voli supersonici e gli accordi bilaterali per le operazioni internazionali”.

“Insieme, questi ordini esecutivi accelereranno l’innovazione americana nel campo dei droni, delle auto volanti e degli aerei supersonici e tracceranno il futuro dei cieli americani per gli anni a venire”, ha affermato Kratsios.

Ha aggiunto che Trump intende rivoluzionare l’aviazione supersonica negli Stati Uniti dopo anni di normative che hanno impedito alle compagnie aeree di utilizzare questa tecnologia per il trasporto aereo commerciale.

“La realtà è che gli americani dovrebbero poter volare da New York a Los Angeles in meno di quattro ore”, ha affermato Kratsios, aggiungendo che i recenti progressi nell’ingegneria aerospaziale, nella scienza dei materiali e nella riduzione del rumore hanno reso i voli supersonici nazionali sicuri, sostenibili e commercialmente redditizi.

“Ma negli ultimi 50 anni, normative obsolete ed eccessivamente restrittive hanno bloccato i voli passeggeri supersonici e indebolito la nostra competitività globale nel settore dell’aviazione”, ha aggiunto.

“Il mercato c’è e la tecnologia c’è”.

Il governo ha già iniziato a stipulare contratti e accordi con le principali compagnie aeree commerciali, che hanno accettato di acquistare jet supersonici, per dare impulso al settore.

“Il nostro messaggio è semplice: l’innovazione americana appartiene all’industria aerospaziale americana”, ha affermato Kratsios.

Sebastian Gorka, vice assistente del presidente e direttore senior dell’antiterrorismo presso il Consiglio di sicurezza nazionale, ha affermato che i decreti presidenziali del 6 giugno di Trump riguardano il “ripristino del controllo sovrano del nostro spazio aereo”.

La creazione degli standard nazionali darà una nuova spinta alla ricerca del volo supersonico negli USA che ora vede molto avanzato nella ricerca lasocietà Boom Supersonic.