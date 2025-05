Se una cosa è ormai chiara, è che l’Arabia Saudita e la famiglia reale nutrono una forte predilezione per il Presidente Donald J. Trump.

Ad esempio, con una mossa insolita e una rottura del protocollo, è stato il Principe Ereditario Mohammed bin Salman (MbS) a precipitarsi ad accogliere Trump nel momento stesso in cui il presidente è sceso dall’Air Force One al Terminal Reale.

L’accoglienza è stata tipicamente sontuosa. Come dettagliato dal NY Times, Trump è stato ricevuto al Terminal Reale dell’Aeroporto Internazionale King Khalid di Riyadh, dopodiché lui e MbS hanno percorso un tappeto color lavanda e si sono seduti tra colonne di marmo su poltrone blu navy e oro.

“Trump atterra in Arabia Saudita con un’accoglienza reale dal Principe Ereditario Mohammed bin Salman“, ha sottolineato la giornalista di Al-Monitor Elizabeth Hagedorn, evidenziando un contrasto significativo: “Biden, al contrario, fu accolto dal governatore della Mecca“, un personaggio secondario.

Mentre l’Air Force One entrava nello spazio aereo del regno, aerei da combattimento sauditi lo hanno scortato avvicinandosi alla capitale saudita. Più tardi, come riportato dal NYT, “La limousine presidenziale, soprannominata The Beast, è stata scortata da cavalieri su cavalli arabi mentre si dirigeva verso la corte reale”.

Arabian Horses escort the Beast in Saudi Arabia. AMAZING pic.twitter.com/zYwrWkWjgP — eve (@eveforamerica) May 13, 2025

Tra i primi eventi principali, Trump ha tenuto un discorso a un forum di investimenti ospitato dal governo saudita. Ad accompagnarlo, figure di spicco come il Segretario di Stato Marco Rubio e il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, oltre ad altri alti funzionari.

Il forum di investimenti ha visto il principe ereditario saudita accogliere non solo Trump, ma anche Elon Musk e altri importanti dirigenti di aziende tecnologiche e della Silicon Valley, tra cui rappresentanti di BlackRock, Palantir, Nvidia, OpenAI, IBM, CitiBank e altre. Tra coloro che puntano a potenziali investimenti dai sauditi c’è anche l’imprenditore medico miliardario Dr. Patrick Soon-Shiong, proprietario del The Los Angeles Times.

⚡️OpenAI CEO Sam Altman with President Trump and Crown Prince Mohammed bin Salman inside the Saudi Royal Court. pic.twitter.com/y6q46omFoQ — War Monitor (@WarMonitors) May 13, 2025

Parlando alle telecamere all’inizio dei colloqui bilaterali, il presidente Trump ha dichiarato: “MbS è un amico, abbiamo un buon rapporto“. E ha aggiunto, secondo quanto riportato da Reuters: “Credo davvero che ci piacciamo molto a vicenda”.

Trump spera di assicurarsi un investimento di 1000 miliardi di dollari nell’industria statunitense dal Regno, una cifra significativamente superiore all’impegno di investimento di 600 miliardi di dollari precedentemente annunciato dal principe ereditario. Questa tappa in Arabia Saudita è la prima del suo tour nel Golfo, che includerà in seguito Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

È importante notare che il capo del Fondo di Investimento Pubblico dell’Arabia Saudita, Yasir Al-Rumayyan, era presente all’aeroporto insieme a MbS per la grande accoglienza di Trump al Terminal Reale VIP.

🚨🇺🇸🇸🇦 Trump salutes as the Saudis play the American National Anthem. Saudi Arabia love Trump it seems. Things are happening quickly. pic.twitter.com/2FrPYBJ9At — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) May 13, 2025

Dopo l’inno nazionale americano suonato dai sauditi, che Trump ha salutato con deferenza, il presidente si è preparato a parlare in diretta da Riyadh dopo la firma di accordi di investimento USA-Arabia Saudita per centinaia di miliardi di dollari. Secondo un corrispondente della Casa Bianca, “Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita firmano il più grande accordo di vendita di armi nella storia – quasi 142 miliardi di dollari, parte di un pacchetto di investimenti da 600 miliardi di dollari firmato dal Presidente Trump e dal Principe Ereditario saudita Mohammad bin Salman a Riyadh, portando un’infusione di liquidità negli Stati Uniti”.

Un fact sheet diffuso dalla Casa Bianca inizia affermando: “Oggi in Arabia Saudita, il Presidente Donald J. Trump ha annunciato l’impegno dell’Arabia Saudita da 600 miliardi di dollari a investire negli Stati Uniti, costruendo legami economici che dureranno per generazioni a venire“. E continua: “I primi accordi annunciati rafforzano la nostra sicurezza energetica, l’industria della difesa, la leadership tecnologica e l’accesso a infrastrutture globali e minerali critici“.

Di seguito sono riportati solo alcuni dei molti accordi trasformativi assicurati in Arabia Saudita:

La saudita DataVolt procede con i piani per investire 20 miliardi di dollari in data center AI e infrastrutture energetiche negli Stati Uniti.

Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD e Uber si impegnano a investire 80 miliardi di dollari in tecnologie trasformative all’avanguardia in entrambi i paesi.

Iconiche aziende americane tra cui Hill International, Jacobs, Parsons e AECOM stanno costruendo progetti infrastrutturali chiave come il King Salman International Airport, il King Salman Park, The Vault, Qiddiya City e molto altro, per un totale di 2 miliardi di dollari in esportazioni di servizi dagli Stati Uniti.

Ulteriori importanti esportazioni includono le turbine a gas e le soluzioni energetiche di GE Vernova per un totale di 14,2 miliardi di dollari e gli aerei passeggeri Boeing 737-8 per AviLease per un totale di 4,8 miliardi di dollari.

Nel settore sanitario, Shamekh IV Solutions, LLC investirà 5,8 miliardi di dollari, includendo un impianto in Michigan per lanciare una struttura ad alta capacità per fluidi endovenosi.

Le partnership di investimento includono diversi fondi settoriali con una forte enfasi sull’impiego negli Stati Uniti – come l’Energy Investment Fund da 5 miliardi di dollari, il New Era Aerospace and Defense Technology Fund da 5 miliardi di dollari e l’Enfield Sports Global Sports Fund da 4 miliardi di dollari – ciascuno dei quali canalizza capitale sostanziale nelle industrie americane, promuovendo l’innovazione e creando posti di lavoro di alta qualità in tutti gli Stati Uniti.

Un ottimo risultato per il presidente USA che porta a casa forti investimenti, ma anche per il Regno Saudita che rafforza i rapporti e l’influenza negli USA, quello che, comunque, è l’alleato più sicuro e stretto da olttre 70 anni della Monarchia.