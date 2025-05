Trump annuncia il cessate il fuoco fra India e Pakistan

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sabato che l’India e il Pakistan hanno concordato un cessate il fuoco completo e immediato dopo l’escalation delle tensioni tra i Paesi in seguito all’attacco terroristico di Pahalgam. In un post su TruthSocial ha dichiarato: “Dopo una lunga notte di colloqui mediati dagli Stati Uniti, sono lieto di annunciare che l’India e il Pakistan hanno concordato un cessate il fuoco completo e immediato. Congratulazioni a entrambi i Paesi per aver usato il buon senso e la grande intelligenza. Grazie per la vostra attenzione a questo problema!”.



Sabato scorso, l’aviazione indiana ha colpito otto siti militari in Pakistan, tra cui unità radar e depositi di munizioni, in risposta agli attacchi dell’esercito pakistano contro basi militari indiane e aree civili.

Inoltre, sabato il governo centrale ha “respinto completamente” le “false” affermazioni del Pakistan di aver distrutto il sistema S-400 dell’India e danneggiato le basi aeree di Sirsa e Surat. Durante il briefing con la stampa sull’operazione Sindoor, il ministro degli Esteri Vikram Misri ha dichiarato che le azioni pakistane hanno costituito “provocazioni ed escalation”.

Non è chiaro se il cessate il fuoco sia stato raggiunto con contatti diretti fra le parti o con mediazioni da parte di USA, Arabia Saudita e Turchia, perché sussistono entrambe le versioni. Quello che invece, per fortuna, sembra certo è che il cessate il fuoco sia reale. Vi è stata una chiamata telefonica fra i comandanti in capo indiano e pachistano che quindi si sarebbero scambiati le necessarie garanzie. Il cessate il fuoco è scattato alle 17.00 ora indiana.

Il Pakistan ha riaperto il proprio spazio aereo a tutti i voli, confermando che quindi la situazione viene considerata sicura. Il ministro della difesa indiano ha confermato che è stata condiviso un cessate il fuoco in cielo, terra e mare.

Se questo cessate il fuoco terrà avremo avuto tre giorni di guerra durissima a cui è seguito un nulla di fatto. nello stesso tempo entrambe le parti potranno affermare di aver battuto l’avversario, seminando il terreno per il prossimo scontro.