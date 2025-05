In una battuta d’arresto alla strategia commerciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un tribunale federale statunitense ha bloccato i suoi drastici dazi doganali denominati “Liberation Day” – e un’altra serie di imposte su Cina, Messico e Canada legate alla crisi del fentanil negli Stati Uniti – giudicando che il leader americano ha oltrepassato la sua autorità nell’uso dei poteri straordinari per imporre pesanti dazi a tutti i partner commerciali.

“La corte non interpreta [l’International Emergency Economic Powers Act] come una concessione di tale autorità illimitata e annulla i dazi contestati imposti in base ad esso”, ha affermato un collegio di tre giudici della Corte di Commercio Internazionale degli Stati Uniti con sede a New York in una sentenza congiunta su due cause.

Le cause sono state intentate da 12 Stati americani, guidati dall’Oregon, e da cinque aziende americane.

La sentenza segna la prima importante sfida legale ai dazi di Trump e il risultato potrebbe ribaltare i controversi sforzi del presidente per spingere le aziende statunitensi e di altri paesi a trasferire le loro fabbriche in America.

In una dichiarazione al Post, il portavoce della Casa Bianca Kush Desai ha criticato la sentenza, affermando che “non spetta a giudici non eletti decidere come affrontare adeguatamente un’emergenza nazionale”.

“Il presidente Trump ha promesso di mettere l’America al primo posto e l’amministrazione è impegnata a utilizzare ogni leva del potere esecutivo per affrontare questa crisi e ripristinare la grandezza americana”, ha aggiunto.

Sicurameente vi sarà un ricorso ad una corte d’appello federale, e la situazione in cui sono i giudici a valutare se vi è un’emergenza o meno rischia di essere molto pericolosa, al di la della questione sui dazi che, comunque, è in questo momento parizalmente superata dalle trattative in corso.

I dazi , più che altro minacciati, erano essenzialmente uno strumento di trattativa che la Corte federale rischia di cancellare, creando una situazione di grande incertezza. Se fra un paio di settimana la corte d’appello darà ragione a Trump e all’amministrazione torneremo alla situazione precedente.

Assisitamo a una guerriglia giudiziaria che, alla fine, viene veramente a danneggiare tutti, perché crea un ambito di pura incertezza. Quando una parte politica decide di danneggiare la collettività, pur di combatteere l’altra parte, allora è necessario ripensare competamente il concetto di governo e di rapporti maggioranza-opposizione. Speriamo che le corti superiori definiscano bene i poteri dell’esecutivo e del parlamento, evitando in futuro questi incidenti di percorso.