Trevi: 139 mln nuovi ordini nel I trimestre, Rinaldi nominato presidente e Caselli confermato AD

Il nuovo consiglio di amministrazione di Trevi – Finanziaria Industriale ha nominato Antonio Maria Rinaldi presidente e ha riconfermato Giuseppe Caselli amministratore delegato.

Entrambi erano stati indicati da Cdp lo scorso aprile, quando era stata approvata la lista di candidati per il rinnovo degli organi sociali delle societa’ partecipati (tra cui appunto Trevi).

Inoltre, il Consiglio ha confermato Vincenzo Auciello dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ha nominato i componenti dei comitati Controllo Rischi e Sostenibilita’, Remunerazione e Nomine e Operazioni con le Parti Correlate.

Il Cda ha anche esaminato l’andamento delle attivita’ nel primo trimestre ed e’ emerso che, in continuita’ col trend positivo dell’anno precedente, il gruppo Trevi ha acquisito nuovi ordini per 139 milioni di euro. Grazie a queste nuove acquisizioni, a fine marzo il portafoglio ordini e’ pari a 687 milioni, sostanzialmente in linea con quello di fine dicembre 2024.

Nei primi tre mesi dell’anno, l’andamento dei nuovi ordini e del backlog di gruppo risultano, in linea con le previsioni per il 2025. In particolare, la Divisione Trevi ha acquisito nuovi progetti per complessivi 114,9 milioni (i principali in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti) e la raccolta della Divisione Soilmec e’ stata di 31 milioni, di cui 6,9 milioni conferiti dalla Divisione Trevi.

Il gruppo Trevi stato riconosciuto tra gli ‘Europe’s Climate Leaders 2025’ nella quinta edizione dell’indagine annuale condotta dal Financial Times e Statista.

Giuseppe Caselli prosegue con la propria attività di AD ed ha maturato una grande esperienza nel settore specifico dell’engineering. Il prof. Antonio Maria Rinaldi ha maturato negli anni una profonda esperienza in CONSOB ed ENI, dove è stato CFO del gruppo. Successivamente ha maturato esperienza nel Parlamento Europeo. La sua esperienza sarà utilissima nel facilitare il percorso di rafforzamento finanziario del gruppo.