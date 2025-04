Trenitalia vuole portare i treni sino a Londra tramite il Tunnel della Manica

La compagnia ferroviaria statale italiana Trenitalia ha annunciato l’intenzione di avviare un servizio tra la Francia e il Regno Unito attraverso il tunnel sotto la Manica, portando a tre il numero potenziale di operatori ferroviari passeggeri lungo la linea.

Le Ferrovie dello Stato Italiane (simili alla SNCF francese) hanno dato l’annuncio nell’ambito della loro strategia 2025-2029.

Ciò significa, in teoria, che il servizio potrebbe essere avviato nei prossimi quattro anni, anche se non è stata ancora resa nota una tempistica concreta.

L’operatore italiano, società madre di Trenitalia, nota per i suoi famosi treni rossi Frecciarossa, ha confermato un budget di circa 1 miliardo di euro per il progetto e ha firmato un protocollo d’intesa con il gruppo spagnolo Evolyn per la realizzazione della linea.

Attualmente sta effettuando valutazioni tecniche per l’esercizio della linea con l’operatore del tunnel sotto la Manica Getlink.

Questo fa seguito a precedenti notizie riguardanti l’operatore ferroviario privato Virgin, che sta cercando di raccogliere circa 830 milioni di euro per aprire una linea Parigi-Londra attraverso il tunnel sotto la Manica. Non si è impegnato a lanciare il servizio, ma afferma di stare valutando le possibilità.

La linea rappresenterebbe un’ulteriore espansione delle rotte di Trenitalia con base a Parigi, che attualmente includono treni per Lione, Milano (via Lione) e una linea Parigi-Marsiglia.

L’operatore è inoltre interessato ad aprire rotte da Parigi verso altre destinazioni internazionali come Amsterdam e Bruxelles.

L’espansione del tunnel sotto la Manica è positiva per i passeggeri?

Attualmente Eurostar è l’unico gruppo che gestisce servizi ferroviari passeggeri sul tunnel sotto la Manica, ma la linea è aperta alla concorrenza.

Le normative UE sulla concorrenza nel settore ferroviario e un’offerta dell’operatore dell’alta velocità sul versante britannico della linea (nel Kent e a Londra) per aumentare il traffico ferroviario hanno suscitato l’interesse di diversi operatori, con Trenitalia e Virgin che sono stati i primi a compiere ulteriori passi in questa direzione.

“Una maggiore concorrenza [sulla tratta] contribuirà a creare un settore più efficiente e orientato al cliente, offrendo una vera alternativa al trasporto aereo”, ha affermato Antonio Donnarumma, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane.

In teoria, questo è vero: più opzioni sono disponibili tra le città sulle linee, più gli operatori dovranno competere per l’acquisto dei biglietti, il che spesso porta a prezzi più bassi.

Le attuali tratte di Trenitalia in Francia offrono prezzi competitivi per i passeggeri e sono un’alternativa efficiente per gli opeatori privati nazionali, come SNCF eo anche privati.

Tecnicamente, il tunnel sotto la Manica è in grado di gestire un traffico ferroviario passeggeri notevolmente superiore a quello attuale, il che significa che gli operatori saranno probabilmente autorizzati a gestire i servizi senza particolari difficoltà tecniche.