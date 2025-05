Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un’intesa per un taglio temporaneo dei dazi reciproci, un accordo che ha superato le aspettative e che vede le due maggiori economie mondiali cercare di porre fine a una guerra commerciale dannosa che ha alimentato i timori di recessione e scosso i mercati finanziari.

Secondo quanto comunicato lunedì, gli Stati Uniti ridurranno i dazi extra imposti sulle importazioni cinesi nell’aprile di quest’anno dal 145% al 30%, mentre i dazi cinesi sulle importazioni statunitensi scenderanno dal 125% al 10%. Le nuove misure avranno efficacia per 90 giorni.

La notizia ha immediatamente sortito un effetto positivo sui mercati: il dollaro è salito e le borse hanno registrato un rialzo, contribuendo ad alleviare le preoccupazioni per una flessione economica innescata il mese scorso dall’escalation delle misure tariffarie volute dal Presidente statunitense Donald Trump per ridurre il disavanzo commerciale degli Stati Uniti.

“Entrambi i Paesi hanno rappresentato molto bene il proprio interesse nazionale”, ha dichiarato il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent al termine dei colloqui con i funzionari cinesi a Ginevra. “Entrambi abbiamo interesse a un commercio equilibrato, gli Stati Uniti continueranno a muoversi in questa direzione”. Bessent, insieme al Rappresentante per il Commercio statunitense Jamieson Greer, ha parlato dopo i colloqui del fine settimana in Svizzera, durante i quali entrambe le parti hanno accolto con favore i progressi nel ridurre le divergenze.

“Il consenso di entrambe le delegazioni questo fine settimana è che nessuna delle due parti desidera un ‘decoupling'”, ha affermato Bessent. “E ciò che si era verificato con queste tariffe molto elevate… era l’equivalente di un embargo, e nessuna delle due parti lo vuole. Vogliamo fare scambi commerciali”.

La disputa tariffaria aveva portato quasi 600 miliardi di dollari di scambi bilaterali a un punto morto, interrompendo le catene di approvvigionamento, scatenando timori di stagflazione e provocando alcuni licenziamenti in Cina. Gli incontri di Ginevra sono stati i primi faccia a faccia tra alti funzionari economici statunitensi e cinesi da quando Trump è tornato al potere e ha lanciato un’offensiva tariffaria globale, imponendo dazi particolarmente pesanti alla Cina.

Bessent ha specificato che l’accordo non include tariffe specifiche per settore e che gli Stati Uniti continueranno un riequilibrio strategico in aree tra cui medicinali, semiconduttori e acciaio, dove sono state identificate vulnerabilità nelle catene di approvvigionamento.

L’accordo è andato oltre quanto molti analisti si aspettassero dopo settimane di retorica conflittuale sul commercio. “Questo è meglio di quanto mi aspettassi. Pensavo che le tariffe sarebbero state tagliate a circa il 50%”, ha commentato Zhiwei Zhang, capo economista presso Pinpoint Asset Management a Hong Kong. “Ovviamente, questa è un’ottima notizia per le economie di entrambi i Paesi e per l’economia globale, e rende gli investitori molto meno preoccupati per i danni alle catene di approvvigionamento globali nel breve termine”, ha aggiunto Zhang.

Da quando è entrato in carica a gennaio, Trump aveva aumentato le tariffe pagate dagli importatori statunitensi per le merci provenienti dalla Cina al 145%, in aggiunta a quelle imposte su molti prodotti cinesi durante il suo primo mandato e ai dazi applicati dall’amministrazione Biden. La Cina aveva reagito imponendo restrizioni all’esportazione su alcuni elementi delle terre rare, vitali per i produttori statunitensi di armi e beni elettronici di consumo, e aumentando le tariffe sui prodotti statunitensi al 125%.

Le azioni delle aziende europee colpite dalla guerra commerciale hanno registrato un rally dopo l’accordo. La compagnia di navigazione Maersk ha guadagnato oltre il 12% in Europa. La scorsa settimana aveva avvertito che i volumi di container tra Stati Uniti e Cina erano crollati a causa della disputa. Nel frattempo, le azioni di aziende del lusso come LVMH e Kering sono aumentate rispettivamente del 7,4% e del 6,7%.

Come esemio, ecco le quotazioni Maersk:

I future azionari di Wall Street sono saliti mentre i colloqui hanno rafforzato le speranze che una recessione globale possa essere evitata. Trump aveva dato una lettura positiva dei colloqui prima della loro conclusione, affermando che le due parti avevano negoziato “un reset totale… in modo amichevole, ma costruttivo”.

Le due parti hanno anche concordato di istituire “un meccanismo per continuare le discussioni sulle relazioni economiche e commerciali“, guidato dal Vice Premier cinese He Lifeng, dal Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent e dal Rappresentante per il Commercio statunitense Jamieson Greer, secondo la dichiarazione congiunta. “Queste discussioni potranno essere condotte alternativamente in Cina e negli Stati Uniti, o in un paese terzo previo accordo delle Parti. Se necessario, le due parti potranno condurre consultazioni a livello tecnico su questioni economiche e commerciali rilevanti“, ha aggiunto la nota.

Il tono ottimista e positivo di Pechino contrasta nettamente con le sue precedenti dichiarazioni sul conflitto commerciale con gli Stati Uniti. Per settimane, i funzionari cinesi avevano proiettato una posizione intransigente, chiedendo agli Stati Uniti di rimuovere tutti i dazi sulla Cina prima di accettare di sedersi al tavolo dei negoziati. Questa svolta sostanziale, sebbene temporanea, è stata inaspettata. Solo la scorsa settimana, Bessent aveva cercato di gestire le aspettative suggerendo che il suo obiettivo per i colloqui fosse una “de-escalation” della tensione e non “un grande accordo commerciale”, dato che Stati Uniti e Cina si trovavano in una situazione di quasi stallo virtuale dall’imposizione della politica tariffaria di Trump.