Il Regno Unito e la Germania hanno siglato giovedì un trattato storico in materia di difesa e migrazione. L’accordo mira a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi europei, garantendo aiuto reciproco in caso di attacchi e affrontando il problema del traffico di migranti.

Il Trattato di Kensington, come è stato denominato, è il primo accordo bilaterale tra i due Paesi dalla Seconda Guerra Mondiale.

Un Impegno per la Difesa Comune

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno firmato l’intesa, che Merz ha definito un “giorno storico per le relazioni tedesco-britanniche”. Il trattato prevede un impegno esplicito ad “assistenza reciproca, inclusi i mezzi militari, in caso di un attacco armato”. Sebbene entrambi i Paesi siano membri della NATO e già vincolati dal patto di difesa collettiva dell’alleanza, l’accordo rafforza ulteriormente la loro cooperazione in materia di sicurezza.

Il trattato si basa su un patto di difesa già siglato lo scorso anno da Regno Unito e Germania, due dei maggiori sostenitori europei dell’Ucraina, che prometteva una collaborazione più stretta contro la crescente minaccia russa. I leader hanno discusso anche il supporto all’Ucraina, annunciando che la startup tedesca di difesa Stark, produttrice di droni per l’Ucraina, aprirà una fabbrica nel Regno Unito

Contrasto al Traffico di Migranti

Un elemento chiave del trattato è l’impegno di Berlino a rendere la facilitazione del traffico di migranti verso il Regno Unito un reato penale in Germania. Questa modifica legislativa, prevista entro la fine dell’anno, darà alle autorità tedesche maggiori poteri per indagare e agire contro i depositi e le strutture usate dai trafficanti per nascondere piccole imbarcazioni destinate alle traversate della Manica. Starmer ha accolto favorevolmente l’impegno di Merz, sottolineando l’importanza di interrompere le “linee di rifornimento delle imbarcazioni pericolose”.

Rinforzo dei legami economici e militari

L’accordo mira anche a intensificare la cooperazione economica, promuovendo l’occupazione e la creazione di posti di lavoro qualificati. Tra i piani figurano un nuovo collegamento ferroviario transfrontaliero e misure per i viaggi senza visto per alcuni gruppi, come gli scolari in gita, facilitando gli scambi culturali tra giovani.

Sul fronte militare, i leader hanno annunciato una campagna di esportazione congiunta per la coproduzione di equipaggiamenti come i veicoli blindati Boxer e i jet Typhoon. È previsto anche lo sviluppo di un missile a lungo raggio di precisione nel prossimo decennio. Un documento del governo tedesco indica una maggiore cooperazione in esercitazioni militari congiunte e nella lotta alle minacce informatiche e alla guerra dell’informazione.

Un incontro fra due debolezze che modifica la politica europea

Il Trattato di Kensington viene firmato da due capi di governo in grave difficoltà: quello tedesco del cancelliere Merz si trova di fronte a uno stalloche ha portato alla mancata elezione di tre giudici costituzionali e la sua maggioranza scricchiola. Il governo Starmer è messo anche peggio, con la certezza matematica di perdere le prossime elezioni, al punto che il governo vuole far votare i sedicenni, nel tentativo di recuperare qualche voto.

Questo accordo è il tentativo, per entrambi , di rafforzare la propria posizione cercando di giocare sul comune terreno della difesa. Da questo punto di vista l’accordo è veramnte epocale, ma è l’espressione di due volotà politiche che sono minoritarie nel proprio paese e cercano di metterci una pezza.