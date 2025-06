Secondo fonti vicine alla vicenda, la francese TotalEnergies SE è in trattativa con almeno due potenziali acquirenti che hanno presentato offerte per i suoi giacimenti di petrolio di scisto in Argentina.

I progressi nella cessione seguono la dichiarazione dell’amministratore delegato Patrick Pouyanne, che all’inizio dell’anno si era detto disposto a vendere le quote dei giacimenti al giusto prezzo.

La produzione di greggio nella formazione di scisto di Vaca Muerta è in crescita, superando i 442.000 barili al giorno ad aprile, il 22% in più rispetto a un anno fa. Tuttavia, gran parte di questa produzione è assicurata da società locali, argentine, che hanno investito nel giacimento da lungo tempo.

Attori globali come Exxon Mobil Corp, Petronas (Malesia) e Total stanno invece uscendo dal mercato, poiché le riforme del presidente Javier Milei, tra cui un allentamento dei controlli sui capitali, stanno aumentando il valore dei terreni di scisto. Ciò sta aprendo loro una finestra di opportunità per vendere e riallocare il capitale in attività prioritarie altrove.

I giacimenti petroliferi, chiamati La Escalonada e Rincón La Ceniza, si trovano in un angolo sottosviluppato della formazione con un enorme potenziale, a nord del principale centro di produzione. Total possiede il 45% di ciascun giacimento e Shell Plc il 45%; il restante 10% appartiene alla compagnia petrolifera provinciale GyP del Neuquén. Approfittando del boom del petrolio da scisto in Argentina Total vuole vendere questi importanti asset non ancora sfrutati e capitalizzare sul momento positivo.

Gli asset di gas di scisto di Total in Argentina non sono attualmente in vendita, anzi la strada della società francese sembra completamente diverso, con la multinazionale che sta addirittura guidando gli sforzi per trasformare l’Argentina in un importante fornitore di combustibile per il vicino Brasile.