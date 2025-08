Toscana sott’acqua: tra fondi inutilizzati e scelte politiche, Chi paga il conto delle alluvioni?

L’inchiesta sull’alluvione che ha colpito la Toscana nel 2023 rivela una realtà sconcertante. Non il cambiamento climatico, ma decenni di mala gestione, con oltre l’70% dei fondi statali per la sicurezza idrogeologica non spesi. Emerge l’ombra di interventi frenati dalla “convenienza elettorale”.