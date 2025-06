Constellation Energy ha annunciato martedì che sta accelerando i piani per riavviare l’Unità 1 della centrale nucleare di Three Mile Island entro il 2027 , poiché la crescente domanda di energia e l’evoluzione della politica energetica stanno dando nuova vita all’impianto un tempo dismesso. La proposta potrebbe rendere Three Mile Island la prima centrale nucleare statunitense a riprendere l’attività dopo la dismissione, un simbolo potente in un momento di rinnovato sostegno bipartisan all’energia nucleare.

Parlando con i giornalisti e le autorità di regolamentazione, il CEO di Constellation Joseph Dominguez ha sottolineato la crescente necessità della rete di energia elettrica pulita per il carico di base, in particolare a causa della pressione esercitata dai data center per l’intelligenza artificiale e dagli sforzi di elettrificazione sulle infrastrutture esistenti. L’azienda sta attualmente conducendo discussioni con la Nuclear Regulatory Commission (NRC) per determinare le modalità di concessione delle licenze e di sicurezza per la riattivazione.

Dal punto di vista politico, la mossa arriva in un momento in cui sia il Congresso che la Casa Bianca stanno intensificando il sostegno all’energia nucleare. L’Inflation Reduction Act 2022 dell’amministrazione Biden include crediti d’imposta sulla produzione per i reattori esistenti e fondi per lo sviluppo nucleare avanzato. Nel frattempo, i legislatori della Pennsylvania hanno espresso un cauto sostegno, vedendo un potenziale rilancio economico attraverso la creazione di posti di lavoro e il gettito fiscale.

Tuttavia, il piano deve affrontare diversi ostacoli. L’opposizione locale rimane forte, soprattutto dopo le recenti audizioni della NRC, durante le quali i residenti hanno sollevato preoccupazioni in merito alla trasparenza, allo stoccaggio dei rifiuti e alla sicurezza a lungo termine. I gruppi ambientalisti avvertono che il rilancio di un impianto obsoleto con una storia complessa richiede una supervisione molto più rigorosa di quella attualmente proposta.

Tuttavia, gli analisti di politica energetica osservano che i tempi sono in linea con gli obiettivi federali di triplicare la capacità nucleare entro il 2050. Un riavvio riuscito fornirebbe oltre 800 MW di energia a emissioni zero alla PJM Interconnection, fondamentale per stabilizzare una delle reti regionali più grandi e sollecitate del Paese.

Constellation non ha reso noti i dati relativi agli investimenti, ma gli esperti stimano che l’impegno potrebbe ammontare a miliardi di dollari se si tiene conto degli aggiornamenti infrastrutturali e della conformità normativa.

La centrale di Three Miles Island inizialmente aveva due rettori. Il numero uno ha chiuso per fine della propria vita utile prevista nel 2019, Il reattore 2 fu chiuso per una parziale fusione del nucleo nel 1979, solo dopo un anno dall’apertura. L’apertura avvieen anche dopo che Microsoft, lo scorso hanno, ha fatto pressioni per ottenere più energia per i propri data center.