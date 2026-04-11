Theia Group: quando la “Space Economy” diventa una spirale oscura da 250 milioni di dollari

Di questi tempi, basta aggiungere il prefisso “Space” a una qualsiasi attività per veder piovere capitali con la stessa intensità delle Perseidi a San Lorenzo. Tuttavia, come insegna la storia delle bolle finanziarie — dai tulipani olandesi ai subprime — quando la promessa di rendimenti extraterrestri incontra l’assenza di un sottostante industriale solido, il rischio non è l’orbita, ma il tribunale. Il caso della Theia Group Inc. è, in questo senso, un manuale di patologia capitalistica applicata all’ultima frontiera.

L’idea, sulla carta, era di quelle che mandano in estasi i pianificatori urbani e gli amanti della sorveglianza globale: una costellazione di 112 satelliti in grado di digitalizzare “ogni albero, ogni camion, ogni balena” in tempo reale. Un progetto da miliardi di dollari che aveva convinto persino il sindaco di Albuquerque, Tim Keller, a promettere mari e monti (e 80 acri di stabilimento) per quello che doveva essere il cuore pulsante della nuova industria aerospaziale del New Mexico.

Un pedigree d’oro e piedi d’argilla

Il fondatore, Erlend Olson, non era l’ultimo arrivato. Ex ingegnere NASA, inventore seriale con brevetti reali, Olson possedeva quel mix di genio tecnico e carisma da venditore che, se ben dosato, crea una SpaceX, ma se lasciato senza freni inibitori, produce un caso clinico. Nonostante un passato turbolento con la Terralliance (finita anch’essa tra accuse di spese folli e jet sovietici acquistati con i soldi dei soci), Olson era riuscito a circondarsi di nomi pesanti: ex vertici di Boeing, generali a quattro stelle e lobbisti con entrature dirette alla Casa Bianca.

Il miraggio dei contratti miliardari

Secondo l’atto di accusa del Dipartimento di Giustizia USA, la Theia operava in un regime di realtà aumentata — o meglio, alterata. I numeri presentati agli investitori erano, per usare un eufemismo, creativi:

Capitali raccolti: 20 milioni dichiarati a fronte di 1 reale.

20 milioni dichiarati a fronte di 1 reale. Flusso di cassa: 3,8 milioni mensili millantati contro uno zero assoluto.

3,8 milioni mensili millantati contro uno zero assoluto. Contratti governativi: 18,5 miliardi di dollari di ordini fantasma.

Mentre Elon Musk portava effettivamente i razzi in orbita e li faceva atterrare in verticale, Theia non ha mai lanciato un solo bullone. Il risultato? Una spirale di debiti non pagati, affitti arretrati e una causa da 300 milioni di dollari intentata dal principale creditore, Brevet Capital.

Le illusioni non hanno gravità

La morale della favola, ma con molti più avvocati, è che la Nuova Economia dello Spazio non è immune dalle vecchie leggi della gravità finanziaria. Le frodi, le bolle e le “vendite di fumo” si annidano tra i satelliti esattamente come nei settori più tradizionali. Olson ora rischia 160 anni di carcere, sostenendo dal fondo di una cella in Virginia di essere vittima di una cospirazione della CIA.

Il fallimento di Theia è la prova che il capitale, se non indirizzato verso investimenti produttivi verificabili, finisce per alimentare “animal spirits” distorti, cioè avventure pazze, che non hanno senso pratico. Lo spazio è la nuova frontiera e come in ogni situazione di questo genere la porta è aperta a illusioni e grosse perdite di denaro. La corsa all’oro, spesso, non trova altro che pirite.