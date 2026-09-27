Tesla sforna mille robot a settimana, ma per ora sono solo un’illusione industriale

Tesla è a un passo dal produrre mille robot Optimus a settimana, ma dentro le fabbriche si sta consumando un dramma industriale silenzioso: l’esercito di metallo non sa lavorare. A fronte di una capacità produttiva decuplicata, gli automi faticano a svolgere compiti banali, richiedono giorni di addestramento per spostare una scatola e rischiano di trasformarsi nel più costoso collo di bottiglia della storia recente di Elon Musk.

La corsa all’hardware ha superato di gran lunga la maturità del software. Il nodo non è più costruire il corpo della macchina, ma fornirle un cervello capace di prendere decisioni elementari senza andare in tilt.

JUST IN: Tesla is reportedly targeting production capacity of over 1,000 Optimus robots a week by year-end. — Polymarket (@Polymarket) September 25, 2026

Il paradosso della catena: produrre tanto, produrre a vuoto

Secondo le ultime indiscrezioni industriali, Tesla ha aumentato di dieci volte i volumi di assemblaggio rispetto alla primavera del 2026. L’obiettivo delle mille unità settimanali entro la fine dell’anno appare ormai a portata di mano.

Eppure, nei capannoni accade l’inverosimile. Centinaia di robot perfettamente assemblati restano inutilizzabili per il lavoro quotidiano.

Optimus The most important product ever pic.twitter.com/7kEvRYAwDt — Optimus (@Optimus_RH) September 22, 2026

Un nuovo operaio in carne e ossa capisce all’istante l’ordine: “Prendi queste scatole e mettile sullo scaffale B”. Riconosce i pesi diversi, aggira un collega che passa, raccoglie un pacco caduto per terra. Per Optimus, questa sequenza resta un miraggio. Se la scatola è leggermente spostata o ha un colore inatteso, l’automa si blocca o compie gesti imprevedibili.

Tesla tenta di colmare il divario accumulando oltre 500 mila ore di dati tramite operatori umani dotati di caschi con telecamere e tute per il rilevamento del movimento. L’idea è creare un archivio di movimenti base (afferrare, sollevare, camminare) che l’intelligenza artificiale possa combinare da sola. Il risultato pratico? Per insegnare a un singolo robot una nuova mansione, anche marginale, servono ancora giorni interi di calcolo e calibrazione.

Mani fragili e fornitori lontani

Accanto ai limiti dell’intelletto sintetico, emergono ostacoli fisici di non poco conto. La mano umana è un capolavoro di biomeccanica che l’ingegneria moderna fatica a replicare senza costi spropositati.

Ciascuna mano di Optimus contiene oltre cento componenti miniaturizzati tra viti, giunti e cavi. Parliamo di una densità meccanica con tolleranze molto più severe rispetto a quelle di un’automobile. L’aspetto beffardo è che questi congegni vengono ancora montati a mano da operai in carne e ossa, perché nessun robot esistente ha la destrezza necessaria per assemblare il proprio simile.

Basta una variazione infinitesimale nel serraggio di una vite per costringere i tecnici a smontare l’intero pezzo. I sensori tattili sulle dita mostrano poi una deperibilità allarmante. Non durano a sufficienza sotto i cicli continui di un turno di lavoro. Tesla sta studiando un “guanto sensoriale” sostituibile per evitare di cambiare l’intero arto a ogni guasto.

C’è poi la questione della catena di fornitura. I micromotori e gli ingranaggi di precisione arrivano in larga parte dalla Cina. I fornitori asiatici garantivano una qualità impeccabile sui prototipi, ma con l’impennata dei volumi faticano a mantenere standard costanti.

L’errore economico dell’umanoide in fabbrica

Da un punto di vista strettamente economico, l’impiego di una figura a due gambe e due braccia all’interno di una moderna catena di montaggio solleva pesanti perplessità.

La storia dell’industria manifatturiera poggia sulla specializzazione del lavoro. Nelle fabbriche moderne non serve una macchina polivalente che cammini su due piedi: servono strumenti iper-specializzati, rigidi, fulminei e calibrati al decimo di millimetro.

Robot dedicati (bracci meccanici tradizionali): compiono saldature perfette o montano parabrezza milioni di volte senza sosta, con costi di manutenzione certi e un ritorno sull’investimento immediato.

compiono saldature perfette o montano parabrezza milioni di volte senza sosta, con costi di manutenzione certi e un ritorno sull’investimento immediato. Robot umanoidi: sprecano una quantità enorme di energia e potenza di calcolo solo per restare in equilibrio, muovere le gambe ed elaborare lo spazio visivo.

Un robot antropomorfo ha senso dove l’ambiente è stato costruito a misura d’uomo e non può essere modificato: nelle case, negli ospedali, nell’assistenza o in magazzini con corridoi stretti pensati per il personale. Portarlo in catena di montaggio rischia di essere un passo indietro rispetto all’automazione rigida, che resta enormemente più produttiva ed economica.

Caratteristica Robot Industriale Dedicato Robot Umanoide (Optimus) Costo unitario stimato Basso o medio in rapporto alla resa Molto elevato (alta componentistica) Tempo di apprendimento Pochi minuti di programmazione precisa Diversi giorni per compiti elementari Resa per ora lavorata Massima su compiti specifici Bassa e soggetta a errori imprevisti Ambiente ideale Fabbrica strutturata e ripetitiva Spazi domestici o logistica mista Tolleranza ai guasti Molto alta (cicli continui pluriennali) Bassa (sensori e dita delicati)

La strategia del noleggio e l’avanzata cinese

Davanti a questi inciampi, Tesla ha riadattato il copione già visto con la guida autonoma (Full Self-Driving): consegnare l’hardware al cliente e promettere che il software maturerà strada facendo.

I robot non verranno venduti, ma concessi in leasing a un ristretto numero di aziende partner con stabilimenti simili a quelli di Tesla. L’obiettivo reale non è aumentare la produttività di chi li noleggia, ma usare gli stabilimenti altrui come palestre di addestramento per raccogliere dati sul campo.

Siamo a fine settembre 2026 e le promesse passate pesano sui bilanci. A inizio 2025 Musk vagheggiava diecimila unità prodotte entro l’anno, con “diverse migliaia” già attive nei reparti produttivi. Dodici mesi dopo ha dovuto ammettere che il numero di automi realmente al lavoro era pari a zero. Anche la presentazione del modello V3, annunciata per la scorsa estate, è slittata senza spiegazioni.

Nel frattempo, la concorrenza asiatica non aspetta le conferenze stampa californiane. La cinese XPeng ha avviato a Guangzhou la linea di assemblaggio per il suo umanoide IRON, con l’obiettivo dichiarato di aggredire il mercato commerciale nel 2027.

XPENG’s humanoid robot IRON is moving straight to industrialized scale: • Walks with natural human-like biomechanics

• Guangzhou production line live (80%+ core automation)

• 85% supply chain overlap with automotive manufacturing

• Key suppliers locked for actuators, hands,… pic.twitter.com/MfDU3zjtcY — The Robot Daily (@robotpost) September 25, 2026

Finché l’intelligenza artificiale non compirà un salto netto, passando da giorni a poche ore di apprendimento per ogni mansione, la produzione di massa resterà una vittoria a metà. Costruire scatole di metallo a ritmi da record serve a poco, se poi serve un umano per spiegare loro come non inciampare sul pavimento di casa.