Terremoto Netflix: il crollo del tempo di visione spinge il gigante dello streaming verso la “vecchia” TV

Netflix, il gigante dello streaming sta affrontando una crisi silenziosa ma distruttiva: gli utenti passano sempre meno tempo sulla piattaforma. Questo calo dell’attenzione ha scatenato un po’ di panico sui mercati, portando il titolo Netflix vicino al baratro del precipizio. La risposta dei vertici aziendali appare tanto disperata quanto paradossale: un ritorno al passato con l’introduzione della televisione in diretta.

Secondo le indiscrezioni pubblicate dal Wall Street Journal, i dirigenti di Netflix stanno studiando una vera e propria inversione di marcia rispetto alla loro storia. Tra le ipotesi sul tavolo ci sono canali lineari sempre attivi, pacchetti con emittenti terze e nuovi diritti sportivi. L’obiettivo principale è frenare la fuga dei telespettatori e salvare la raccolta pubblicitaria.

Intanto il tutolo affonda (dati Tradingeconomics) e ha diemzzato il valore in un anno:

La crisi dei numeri: la fuga dall’app

I dati della società di rilevazione Nielsen mostrano chiaramente la gravità della situazione. La quota di mercato di Netflix sul totale del tempo televisivo negli Stati Uniti è scesa a livelli preoccupanti. Anche nel mercato italiano, dove la concorrenza della televisione tradizionale e delle altre piattaforme è agguerrita, il fenomeno si fa sentire.

La perdita di centralità emerge in modo netto dal confronto degli ultimi due anni:

Indicatore di mercato (Dati Nielsen) Valore precedente Valore attuale (2026) Trend Quota sul tempo totale di streaming 21% 17% – 4% Quota sul totale dell’ascolto TV – 7,8% (Minimo storico) In calo costante

La concorrenza di piattaforme video come YouTube e di altri servizi di streaming sta erodendo il primato del pioniere della TV online. Bisognerebbe chiedersi cosa non funziona nella produzione, Invece il Management sceglie un curioso ritorno all’antico.

Una mossa fuori dal tempo: la TV lineare nel 2026

La strategia di inserire canali in diretta e flussi di programmi continui sul modello della televisione classica appare quasi ironica. Per anni Netflix ha spiegato al mondo che il futuro era la visione personalizzata e senza vincoli di orario. Oggi, mentre i canali televisivi tradizionali fanno di tutto per trasformarsi in piattaforme di streaming, Netflix fa il percorso inverso.

Il sospetto di molti osservatori e analisti finanziari è che il vero problema non sia lo strumento di trasmissione, ma il prodotto. La mancanza di nuovi contenuti ben fatti, originali e davvero interessanti sta allontanando il pubblico. Creare canali tematici dove i vecchi film girano a ciclo continuo potrebbe non bastare se manca la qualità che ha reso celebre il marchio.

Le reazioni della finanza internazionale

Le sale operative di Wall Street guardano a questa evoluzione con forte scetticismo. Le azioni della società hanno perso quasi la metà del loro valore rispetto al picco massimo raggiunto a metà del 2025. Le previsioni per i prossimi mesi indicano un calo dei margini operativi, segno che i costi aumentano ma i ricavi faticano a tenere il passo.

Geetha Ranganathan (Bloomberg Intelligence): Ritiene che il piano possa riaccendere l’attenzione sul tempo di visione, fondamentale per la pubblicità. Cita l’esempio della francese TF1, che ha aumentato gli ascolti del 16% in tre settimane grazie ai canali lineari, ma quanto può durare questo effetto.

Matthew Condon (Citizens): Avverte che se il tempo di visione rallenta, il vantaggio strutturale di Netflix svanisce. Questo spiega l’esplorazione della Live TV e dei pacchetti con i concorrenti.

Vital Knowledge: Definisce il calo del coinvolgimento un trend molto preoccupante in un mercato ormai saturo.

Resta da capire se gli utenti italiani e globali accetteranno di pagare un abbonamento per guardare la televisione come si faceva vent’anni fa, o se preferiranno cercare storie migliori altrove. Il boom di Youtube dice che , semplicemente, i consumatori vogliono poter scegliere, magari in un’offerta migliore. Io personalmente vedo poco Netflix, e pochissimo le produzioni recenti: sono banali e uniformi. E voi?