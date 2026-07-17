Terremoto nell’Intelligenza Artificiale: il modello cinese Kimi K3 supera gli USA nel coding. La Silicon Valley trema

Il dominio tecnologico degli Stati Uniti vacilla pericolosamente sotto i colpi dell’innovazione di Pechino. La startup cinese Moonshot AI ha rilasciato a sorpresa Kimi K3, un colosso da 2.800 miliardi di parametri. È il modello open-source più grande mai creato al mondo.

Non si tratta solo di una dimostrazione di forza accademica. Nei test indipendenti di programmazione web (Frontend Code Arena), il software di Pechino ha letteralmente scalzato dal podio Claude Fable 5, il fiore all’occhiello dell’americana Anthropic. Si tratta di uno smacco senza precedenti per Washington, arrivato proprio mentre la Casa Bianca cercava di tagliare i rifornimenti di microchip alla Cina.

Il cortocircuito economico: perché pagare di più per i modelli USA?

Il sorpasso tecnico porta con sé una bomba economica a orologeria per il mondo occidentale. Il modello cinese abbatte i costi di gestione per le imprese, offrendo tariffe competitive e la promessa di rilasciare i codici sorgente (i “pesi” del modello) entro la fine di luglio.

Questa dinamica apre un interrogativo brutale per i mercati: se un modello asiatico a basso costo offre prestazioni superiori, che senso ha investire miliardi di dollari nei laboratori americani?

Anthropic, la società dietro la famiglia Claude, si trova in una posizione delicatissima. La startup californiana sta preparando la quotazione in borsa e ha bruciato capitali immensi per addestrare i suoi sistemi. La minaccia asiatica rischia di azzerare i margini di profitto attesi da Silicon Valley, proprio mentre i costi di calcolo americani rimangono altissimi.

Come la Cina ha aggirato i blocchi commerciali di Washington

La Casa Bianca pensava di aver bloccato lo sviluppo tecnologico cinese vietando l’esportazione dei superchip Nvidia più potenti. Pechino ha risposto aguzzando l’ingegno. Invece di usare la pura forza bruta dei supercomputer, gli ingegneri di Moonshot AI hanno ridisegnato l’architettura interna del software.

Grazie a una gestione dei dati chiamata Mixture-of-Experts (Miscela di Esperti), Kimi K3 possiede 2.800 miliardi di parametri totali, ma ne attiva solo l’1,8% per ogni singola risposta. In questo modo il software richiede molta meno energia e può girare su processori meno potenti o su varianti grafiche “depotenziate” create appositamente per il mercato cinese per aggirare le sanzioni esterne.

La forbice dei costi di calcolo: il confronto delle tariffe

La differenza di costo fra i due modelli è veramente noteevole, come mostra il sito Artificial Analysis :

Indice d’intelligenza 57 56 Kimi K3 è più intelligente e adattivo Prezzo 1M Token $2.31 $3.85 Velocità di produzione 62 tokens/s 57 tokens/s Kimi K3 è più veloce di Claude Opus 4.8 Tempo al primo token 1.99s Finestra di contesto 1049k tokens ~1573 pagine A4 font 12 1000k tokens ~1500 pagine A4 con font 12 Data di rilascio Luglio, 2026 Maggio, 2026

Non solo ma la funzione di memoria interna (cache) permettono a Kimi K3 di costare fino a un decimo rispetto ai concorrenti occidentali nelle fasi di inserimento dati.

Sospetti di spionaggio e guerra fredda digitale

Il successo di Moonshot AI non è esente da ombre. Nel mese di febbraio, Anthropic ha accusato formalmente l’azienda cinese di aver “distillato” i propri modelli. In parole povere, i cinesi avrebbero usato oltre tre milioni di conversazioni generate da Claude per addestrare la propria intelligenza artificiale, copiandone le logiche profonde.

Accuse a parte, il dato politico resta intatto. L’America si sta impantanando in lungaggini burocratiche e restrizioni normative sui data center. Nel frattempo, la Cina dimostra che le barriere commerciali non bastano a fermare il progresso tecnologico. Per i giganti finanziari di Wall Street che hanno scommesso tutto sull’intelligenza artificiale americana, le nubi all’orizzonte si fanno sempre più scure.