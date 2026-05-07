Terremoto in Sassonia-Anhalt: l’AfD vola al 41% e mette all’angolo la CDU

La Germania orientale si conferma l’epicentro di una scossa tellurica che rischia di radere al suolo le vecchie geografie politiche della Repubblica Federale. In Sassonia-Anhalt, gli ultimi sondaggi dell’istituto Infratest dimap non lasciano spazio a molte interpretazioni: l’AfD (Alternative für Deutschland) corre solitaria in testa con il 41% delle preferenze, staccando di ben quindici punti una CDU ferma al 26% e in affanno.

Il dato non è solo un numero, ma il sintomo di un malessere profondo. Se si considera che diverse forze politiche (Verdi, BSW, FDP) oscillano intorno o sotto la soglia di sbarramento del 5%, lo scenario di una maggioranza assoluta per l’AfD non è più un’ipotesi fantapolitica, ma una possibilità statistica concreta.

I numeri del sondaggio

La situazione politica attuale vede una frammentazione che penalizza fortemente la coalizione di governo uscente. Ecco il quadro aggiornato:

Partito Percentuale Variazione AfD 41% +2% CDU 26% -1% Die Linke 12% -1% SPD 7% = Verdi 4% +1% BSW 4% -2% Altri 6% +1%

Perfino i Verdi scendono al 4% e la SPD realizza solo il 7% Niente ferma AfD

L’impasse della “Brandmauer”

Il vero nodo, tuttavia, è matematico e istituzionale. La CDU continua a mantenere il cosiddetto “cordone sanitario” (la Brandmauer) sia verso l’AfD che verso la Sinistra (Die Linke). Con questi numeri, formare una maggioranza stabile senza coinvolgere il primo partito diventa un esercizio di equilibrismo quasi impossibile. L’unica alternativa teorica resterebbe un governo di minoranza a guida CDU supportato dai socialdemocratici della SPD, una soluzione che in termini di stabilità economica e politica equivarrebbe a navigare a vista in piena tempesta, sempre che un tale governo riesca a partire.

Economia e sfiducia: le radici del consenso

Perché l’elettorato sta premiando così massicciamente le opposizioni? La risposta risiede nella percezione della realtà economica. L’82% degli intervistati giudica l’attuale situazione economica come pessima. In un Land dove l’inflazione e i costi energetici pesano sulle famiglie e sulle piccole imprese, la politica di austerità e la gestione della transizione energetica voluta da Berlino vengono percepite come distanti, se non dannose.

I temi che muovono il voto sono chiari:

Immigrazione e asilo (14%) : percepiti come una sfida alla tenuta del welfare.

: percepiti come una sfida alla tenuta del welfare. Istruzione (12%) : carenza di investimenti nelle strutture locali.

: carenza di investimenti nelle strutture locali. Economia (10%): il timore della deindustrializzazione.

Il dato più allarmante per le istituzioni centrali è la crisi di fiducia: l’82% dei cittadini non crede più nella capacità dello Stato di assolvere ai propri compiti fondamentali. È il fallimento di un modello che ha privilegiato i parametri di bilancio rispetto alla domanda interna e alla coesione sociale.

Un futuro incerto

Se l’AfD dovesse davvero raggiungere la maggioranza assoluta o rendere il Land ingovernabile, la Germania si troverebbe di fronte a un bivio. Da un lato, la necessità di mantenere la coerenza ideologica delle coalizioni nazionali; dall’altro, la realtà di un territorio che chiede un cambio di rotta radicale, lontano dalle ricette economiche che hanno caratterizzato l’ultimo decennio. La Sassonia-Anhalt potrebbe essere solo il primo tassello di un effetto domino destinato a cambiare il volto dell’Europa.