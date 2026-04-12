Terremoto Immobiliare USA: Mercati Locali in Caduta Libera e Aree in Boom. Chi Vince la Lotta dei Prezzi?

Se si guarda esclusivamente al dato macroeconomico aggregato, il mercato immobiliare statunitense sembra essere entrato in una fase di stagnazione quasi perfetta: a febbraio, la crescita media nazionale dei prezzi delle case si è fermata a un esangue +0,5%, come riportano i dati di Cotality. Però le medie nazionali spesso nascondono shock locali di ben altra portata. Sotto l’apparente bonaccia è infatti in atto un vero e proprio terremoto immobiliare, con Stati un tempo inarrestabili che ora segnano il passo e insospettabili vicini che registrano veri e propri boom.

Mentre l’ex paradiso immobiliare post-COVID della Florida registra un calo dei prezzi superiore al 2%, e roccaforti storiche come Washington D.C. e il Montana arretrano di circa il 3% (guidando un gruppo di ben tredici Stati finiti in territorio negativo), c’è un vincitore assoluto in questa spaccatura del mercato. E il segreto del suo successo si trova, con una certa ironia, nelle discusse politiche fiscali del suo dirimpettaio.

Parliamo del New Jersey, che ha visto i prezzi immobiliari schizzare di quasi il 6% su base annua, distaccando nettamente il resto del Paese. La città di Newark, in particolare, ha segnato l’incremento più alto tra le 100 maggiori aree metropolitane americane (+6,7%).

Ma cosa guida questa improvvisa fame di case nel Garden State? La risposta è una combinazione di tassi di interesse elevati, che di fatto congelano la nuova offerta abitativa (oggi quasi il 40% delle case viene venduto sopra il prezzo di listino), e un clamoroso travaso di domanda aggregata. Qualcuno, infatti, sta traendo enorme vantaggio dalla politica di tassazione immobiliare che Zohran Mamdani ha ispirato o imposto al dibattito di New York City. L’aggressività fiscale della Grande Mela ha innescato un esodo di lavoratori e capitali legati ai settori ad alto valore aggiunto (finanza, farmaceutica e biotecnologie). Questi professionisti varcano il fiume Hudson per proteggere i propri stipendi e i propri risparmi, mantenendo al contempo un agevole accesso alla rete di trasporti verso Manhattan.

I Dati del Terremoto Immobiliare:

Media Nazionale USA: +0,5% (Mercato in sostanziale stagnazione)

+0,5% (Mercato in sostanziale stagnazione) Florida e Washington D.C.: Tra -2% e -3% (Inizio di correzione)

Tra -2% e -3% (Inizio di correzione) New Jersey: +5,93% (Leader nazionale per crescita)

+5,93% (Leader nazionale per crescita) Newark (NJ): +6,7% (Picco metropolitano assoluto)

Come sottolinea Selma Hepp, capo economista di Cotality, non ci troviamo di fronte a una correzione nazionale uniforme, ma a un “ribilanciamento locale”. Dal punto di vista macroeconomico, la lezione sui flussi di ricchezza è da manuale: quando l’imposizione fiscale locale diventa puramente estrattiva e punitiva, senza stimolare un parallelo sviluppo infrastrutturale o sociale in grado di giustificarla, i capitali semplicemente “votano con i piedi” e si spostano oltre il confine più vicino. New York tassa, il New Jersey incassa, e il mercato immobiliare prezza questa nuova e inesorabile geografia economica. Fino a quando potrà il New Jersey accettare la gentrificazione derivante dai nuovi cittadini newyorkesi?

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link