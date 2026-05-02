Tempesta su Hormuz: Come la Geopolitica gela il “Mattone” spagnolo (e salva a Metà quello italiano)

Il mattone, per sua natura, non vola. Eppure, è incredibilmente sensibile a ciò che sorvola i cieli del Medio Oriente. L’escalation delle tensioni in Iran e la conseguente crisi dello Stretto di Hormuz stanno inviando onde d’urto ben oltre i mercati energetici, colpendo dritto al cuore uno dei settori più capital-intensive d’Europa: l’immobiliare. Ma la reazione non è uniforme. Se da un lato la Spagna, reduce da una vera e propria sbornia speculativa, inizia a mostrare le prime crepe, dall’altro l’Italia osserva il fenomeno con la consueta, frammentata immobilità.

L’ironia della globalizzazione finanziaria è spietata: un blocco navale o un missile a migliaia di chilometri di distanza possono tranquillamente far saltare il closing per un grattacielo di uffici a Madrid.

Il Rischio spagnolo: tra Bolla speculativa e Stretta creditizia

Fino a pochi mesi fa, la Spagna era la terra promessa dei capitali internazionali. C’era liquidità, c’erano processi competitivi serrati e il mercato era in pieno fermento. Oggi, i comitati di investimento dei grandi fondi hanno cambiato registro. L’impatto si fa sentire pesantemente nel segmento commerciale (uffici, logistica, retail), dove si registrano già sconti sui prezzi tra il 5% e il 10%, con diverse operazioni messe in stand-by.

Il meccanismo di trasmissione di questa crisi è puramente finanziario: la crisi di Hormuz spinge al rialzo i costi energetici e le materie prime, alimentando l’inflazione. Questo allontana le speranze di un taglio aggressivo dei tassi di interesse. In un mercato spagnolo che si era “surriscaldato” proprio grazie alla leva finanziaria, l’aumento del costo del debito è letale.

Se il finanziamento costa di più, il rendimento richiesto dagli investitori (il premio al rischio) si impenna, abbattendo inevitabilmente il valore capitale dell’immobile. Gli asset “prime” – quelli con inquilini solidi e posizioni centrali – resistono, ma i progetti che richiedono riposizionamento o forte leva bancaria stanno subendo una brusca correzione. I fondi dotati di ampia liquidità e svincolati dal debito attendono ora come falchi l’occasione per fare man bassa di asset a sconto.

L’Italia: meno Bolla, più Disuguaglianza

Se Madrid trema per i tassi, l’Italia si confronta con i suoi demoni strutturali. Il nostro Paese sconta una minore finanziarizzazione del mercato immobiliare, il che paradossalmente ci protegge dalle bolle speculative di stampo iberico. Tuttavia, il mercato residenziale italiano ad aprile 2026 fotografa un Paese profondamente spaccato. Ecco il grafico da Immobiliare.it sui prezzi medi e la loro evoluzione nel tempo.

Il prezzo medio nazionale si è attestato a 2.188 €/m², segnando un +4,24% su base annua (rispetto ai 2.099 €/m² di aprile 2025), toccando il picco dell’ultimo biennio. Ma questa media statistica nasconde abissi regionali.

Le Isole Felici (e Inaccessibili): Pochi grandi centri urbani, Milano in testa, continuano a viaggiare a ritmi nordeuropei, assorbendo la scarsa liquidità interna e i capitali esteri.

Pochi grandi centri urbani, Milano in testa, continuano a viaggiare a ritmi nordeuropei, assorbendo la scarsa liquidità interna e i capitali esteri. La Provincia Dimenticata: A pochi chilometri dalle metropoli, i valori crollano. Le differenze tra una regione ad alta trazione industriale come la Lombardia e il vicino Piemonte sono impressionanti, per non parlare della dicotomia tra i centri storici e le aree interne e rurali, dove il valore degli immobili è spesso inferiore ai puri costi di costruzione.

Spagna e Italia a Confronto

Dinamica di Mercato Spagna Italia Carattere del Mercato Altamente speculativo, forte attrattiva estera Conservatore, trainato dalla prima casa Impatto Tassi/Debito Altissimo ed immediato sui prezzi Moderato, assorbito dalla minore leva Rischio Bolla Elevato, specialmente nei poli commerciali urbani Basso a livello nazionale, alto solo in micro-aree (es. Milano) Disparità Territoriale Presente, ma mitigata dalla rete infrastrutturale Estrema (Nord/Sud, Città/Campagna)

La Spagna, avendo scommesso tutto sull’afflusso continuo di capitali a debito, rischia una stagnazione dolorosa se la crisi di Hormuz dovesse protrarsi. L’Italia, forte di un risparmio privato ancora resiliente e di un mercato meno drogato dalla finanza, non vedrà crolli drammatici, ma continuerà a soffrire di un’anemia cronica nelle aree lontane dai grandi flussi di capitale. La Spagna rischia un flop del mercatoe bisognerà essere molto attenti alle politiche monetarie della BCE, il nostro paese, più banalmente, di continuare su una strada di stagnazione economica, demografica e anche immobiliare.