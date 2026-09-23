Svolta al G20: Trump invita Putin a Miami. Una mossa che non piacerà all’Europa

Donald Trump ha deciso di rompere l’isolamento internazionale di Vladimir Putin, invitandolo ufficialmente al prossimo vertice del G20 in programma a dicembre a Miami.

A confermare la notizia è stato Marco Rubio durante l’Assemblea Generale dell’ONU a New York. Le parole del rappresentante statunitense segnano un cambio di rotta netto rispetto alla linea dura degli ultimi anni: “Se incontri solo le persone con cui sei d’accordo, fai riunioni molto piacevoli, ma non si conclude nulla. Per risolvere i problemi devi incontrare chi la pensa diversamente. Abbiamo invitato il presidente Putin al G20 perché crediamo sia un’occasione di confronto con il presidente e con gli altri leader mondiali”.

Rubio: We've invited Putin to the G20. We hope he'll accept the invitation. You have to meet with people that you disagree with. Since the President Trump has come into office, they have spoken at least a dozen times. 1/ pic.twitter.com/G00fwL8xfM — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) September 23, 2026

L’invito non è una semplice formalità diplomatica, ma il tentativo della Casa Bianca di forzare i tempi per arrivare a un accordo di pace in Ucraina. Riportare Mosca al tavolo dei grandi serve a costruire un canale di trattativa diretto, scavalcando le lentezze dei vertici multilaterali.

Dopo un recente colloquio a New York con Volodymyr Zelensky, lo stesso Trump ha spiegato la sua strategia: “Ci siamo già incontrati in Alaska lo scorso anno. Credo che Putin sia pronto a un altro incontro. Vuole vedere la fine del conflitto e noi stiamo capendo come arrivarci”. Tra i due leader ci sarebbero state già oltre dodici telefonate per preparare il terreno.

L’operazione comporta conseguenze pratiche e immediate per l’economia globale:

Prezzi dell’energia: La sola ipotesi di una trattativa concreta riduce il premio al rischio sul petrolio e apre a un allentamento delle sanzioni sul gas.

La sola ipotesi di una trattativa concreta riduce il premio al rischio sul petrolio e apre a un allentamento delle sanzioni sul gas. Costi per le imprese: La riapertura dei canali commerciali per grano e fertilizzanti riduce l’inflazione sui generi di prima necessità.

La riapertura dei canali commerciali per grano e fertilizzanti riduce l’inflazione sui generi di prima necessità. Competizione globale: L’avvicinamento tra Washington e Mosca cercherà di indebolire l’asse tra Russia e Cina, rimettendo l’Occidente al centro degli scambi.

Settore Effetto immediato Impatto sull’economia reale Energia Calo dei prezzi di gas e greggio Minori costi in bolletta per famiglie e PMI Commercio Riapertura rotte nel Mar Nero Rientro delle tensioni sui prezzi alimentari Diplomazia UE Perdita di centralità di Bruxelles Necessità di rivedere le spese militari

L’evento si terrà al Trump National Doral Golf Club, una scelta logistica che già nel 2020 aveva sollevato polemiche per possibili conflitti d’interesse. Per Trump, tuttavia, la vicinanza all’aeroporto di Miami e l’indotto turistico per la città sono motivi sufficienti per tirare dritto.

Se Putin confermerà la sua presenza sul suolo americano, il vertice di Miami potrebbe trasformarsi da incontro di routine a vera e propria occasione diplomatica.