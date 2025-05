Svizzera: proseguono gli incontri Cina USA. Colloqui non facili, con Trump che punta alll’80% di dazi

Il primo giorno dei delicati colloqui tra le delegazioni statunitensi e cinesi sui dazi che minacciano di sconvolgere l’economia globale si è concluso senza annunci di importanti progressi, ma il presidente Donald Trump ha comunque parlato di “GRANDI PROGRESSI”.

L’incontro, durato più di 10 ore in Svizzera, ha visto la partecipazione del segretario al Tesoro Scott Bessent, del rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer e di una delegazione guidata dal vice premier cinese He Lifeng.

Poche ore dopo la conclusione dei colloqui, Trump ha suggerito sui social media che potrebbe essere all’ordine del giorno un completo riassetto dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina.



“Ottimo incontro oggi con la Cina in Svizzera. Molti argomenti discussi, molti accordi raggiunti. Un riassetto totale negoziato in modo amichevole ma costruttivo”, ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social. ”Vogliamo vedere, per il bene sia della Cina che degli Stati Uniti, un’apertura della Cina alle imprese americane. GRANDI PROGRESSI FATTI!!!”

Ma non ha fornito ulteriori dettagli e anche i funzionari della Casa Bianca hanno offerto poche informazioni durante e dopo la giornata inaugurale dei colloqui.

Il post di Trump ha fatto seguito alla dichiarazione di un funzionario all’Associated Press secondo cui i colloqui si erano conclusi per la giornata e sarebbero proseguiti domenica.

I colloqui sono stati avvolti nel segreto e nessuna delle due parti ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti all’uscita, mostrando una notevole riservatezza.

Diversi convogli di veicoli neri hanno lasciato la residenza dell’ambasciatore svizzero presso le Nazioni Unite a Ginevra, dove si sono tenuti i colloqui volti ad allentare le tensioni commerciali tra le due maggiori economie mondiali. Anche i diplomatici di entrambe le parti hanno confermato lo svolgimento dei colloqui.

I colloqui di sabato si sono tenuti nella sontuosa “Villa Saladin” del XVIII secolo affacciata sul Lago di Ginevra. Secondo il governo ginevrino, l’ex tenuta è stata donata allo Stato svizzero nel 1973.

A prescindere dalla valutazione di Trump, all’apertura dei colloqui le prospettive di una svolta significativa apparivano scarse. Tuttavia, c’è ancora speranza che i due paesi riducano le pesanti tasse – i dazi – che hanno imposto sui rispettivi prodotti, una mossa che darebbe sollievo ai mercati finanziari mondiali e alle aziende di entrambe le sponde dell’Oceano Pacifico che dipendono dal commercio tra Stati Uniti e Cina.

Il mese scorso Trump ha aumentato i dazi statunitensi sulla Cina fino a un totale del 145%, e la Cina ha reagito colpendo le importazioni americane con un prelievo del 125%. Dazi così elevati equivalgono sostanzialmente a un boicottaggio reciproco dei prodotti dei due paesi, interrompendo un commercio che lo scorso anno ha superato i 660 miliardi di dollari.

Ancor prima dell’inizio dei colloqui, venerdì Trump ha suggerito che gli Stati Uniti potrebbero abbassare i dazi sulla Cina, affermando in un post su Truth Social che “l’80% dei dazi sembra giusto! Dipende da Scott”.

Sun Yun, direttrice del programma Cina presso lo Stimson Center, ha osservato che sarebbe la prima volta che He e Bessent si incontrano. Ha espresso dubbi sul fatto che l’incontro di Ginevra produrrà risultati sostanziali.

Viste le premesse dazi del 70% sarebbero già un grande successo per Pechino, ma comunque comporterebbero un forte peso per l’export delle aziende cinese. Per il resto Trump sembra irremovibile.

“Lo scenario migliore è che le due parti concordino di allentare contemporaneamente i dazi”, ha affermato, aggiungendo che anche una piccola riduzione invierebbe un segnale positivo. ‘Non possono essere solo parole’.

Da quando è tornato alla Casa Bianca a gennaio, Trump ha utilizzato in modo aggressivo i dazi come sua arma economica preferita. Ad esempio, ha imposto una tassa del 10% sulle importazioni da quasi tutti i paesi del mondo.

Ma la lotta con la Cina è stata la più intensa. I dazi imposti alla Cina includono un’imposta del 20% volta a esercitare pressioni su Pechino affinché faccia di più per fermare il flusso di fentanil, un oppiaceo sintetico, negli Stati Uniti.

Il restante 125% riguarda una controversia che risale al primo mandato di Trump e si aggiunge ai dazi che aveva imposto alla Cina in quel periodo, il che significa che i dazi totali su alcuni prodotti cinesi possono superare il 145%.

Durante il primo mandato di Trump, gli Stati Uniti hanno affermato che la Cina utilizza tattiche sleali per ottenere un vantaggio competitivo in settori tecnologici avanzati come l’informatica quantistica e le auto a guida autonoma. Tra queste figurano l’obbligo per le aziende statunitensi e straniere di cedere segreti commerciali in cambio dell’accesso al mercato cinese, l’utilizzo di fondi pubblici per sovvenzionare le aziende tecnologiche nazionali e il furto vero e proprio di tecnologie sensibili.

Tali questioni non sono mai state risolte completamente. Dopo quasi due anni di negoziati, nel gennaio 2020 gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un accordo di fase uno. Gli Stati Uniti hanno accettato di non procedere con dazi ancora più elevati sulla Cina e Pechino ha accettato di acquistare più prodotti americani. Le questioni più spinose, come i sussidi cinesi, sono state lasciate a negoziati futuri.

Ma la Cina non ha mantenuto gli acquisti promessi, in parte perché il Covid-19 ha interrotto il commercio globale subito dopo l’annuncio della tregua della Fase Uno.

Trump è anche irritato dal massiccio deficit commerciale degli Stati Uniti con la Cina, che lo scorso anno ha raggiunto i 263 miliardi di dollari.

Incontri svizzeri

Venerdì in Svizzera, Bessent e Greer hanno anche incontrato la presidente svizzera Karin Keller-Sutter. Il mese scorso Trump ha sospeso i piani per l’imposizione di pesanti dazi del 31% sui prodotti svizzeri, superiori al 20% applicato alle esportazioni dall’Unione Europea. Per ora ha ridotto tali dazi al 10%, ma potrebbe aumentarlo nuovamente.

Il governo di Berna sta adottando un approccio cauto, ma ha messo in guardia dall’impatto su settori cruciali dell’economia svizzera come l’orologeria, le capsule di caffè, il formaggio e il cioccolato.

“Un aumento delle tensioni commerciali non è nell’interesse della Svizzera. Le contromisure contro l’aumento dei dazi statunitensi comporterebbero dei costi per l’economia svizzera, in particolare rendendo più costose le importazioni dagli Stati Uniti”, ha dichiarato il governo la scorsa settimana, aggiungendo che l’esecutivo ‘non intende quindi imporre alcuna contromisura al momento’. Tra l’altro lo squilibrio è talmente forte che i controdazi svizzeri sarebbero inutili, mentre sarebbe notevole la concorrenza dei paesi UE nei confronti dei prodotti elvetici.