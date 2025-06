Sunnova Energy International Inc. ha presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Chapter 11, a causa delle continue difficoltà a proseguire l’attività a fronte del calo delle vendite e dell’aumento dei debiti.

Sunnova aveva avvertito gli investitori all’inizio di quest’anno che sussistevano “dubbi sostanziali” sulla sua capacità di continuare a operare.

A marzo, l’azienda con sede a Houston aveva dichiarato che la sua liquidità non era sufficiente per far fronte agli obblighi e finanziare le operazioni.

L’attuale contesto normativo statunitense non è favorevole agli sviluppatori di energia solare e di altre energie rinnovabili, poiché l’amministrazione Trump sta cercando di ridurre i crediti d’imposta per i progetti e gli impianti e sta cancellando le garanzie sui prestiti.

Sunnova e altre società di energia pulita dipendono da questi crediti d’imposta per generare liquidità.

Sunnova aveva ottenuto dalla amministrazione Biden una garanzia sui prestiti di 2,92 miliardi di dollari, che è stata annullata alla fine di maggio dall’amministrazione Trump.

In un documento presentato al tribunale fallimentare del Texas, la società ha ora dichiarato che il suo patrimonio netto è compreso tra 10 e 50 miliardi di dollari, con un debito totale di 10,67 miliardi di dollari al 31 dicembre 2025.

Sunnova ha recentemente dovuto affrontare difficoltà a causa dell’aumento dei tassi di interesse che lo scorso anno ha provocato un crollo delle azioni nel settore eolico e solare.

Ha inoltre subito un duro colpo dalla decisione dei governi statali di limitare la disponibilità di sussidi per il solare, rendendosi conto che la disponibilità di denaro non è infinita.

Ora, l’amministrazione Trump ha tagliato questi crediti d’imposta insieme a molte altre opzioni di sussidio per gli sviluppatori e i fornitori di energie alternative, il che ha probabilmente reso la posizione di Sunnova ancora più precaria. Di fatto, ha reso la posizione dell’intero settore molto più precaria.

La scorsa settimana, TEP Developer, un’unità di Sunnova Energy, ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Chapter 11 negli Stati Uniti, mentre Sunnova Energy stessa ha dichiarato che avrebbe licenziato 718 dipendenti, pari a circa il 55% della forza lavoro dell’azienda, nel tentativo di ridurre le spese.