Stop al cambio d’ora: la mossa bipartisan negli USA che piace a Trump (e fa risparmiare)

L’ora legale permanente potrebbe presto diventare realtà negli Stati Uniti. Donald Trump ha espresso un forte sostegno per il voto quasi unanime (48 a 1) della Commissione Energia e Commercio della Camera, che ha dato il via libera al Sunshine Protection Act. Il disegno di legge, promosso dai repubblicani della Florida Rick Scott e Vern Buchanan, è stato inserito in un più ampio pacchetto di finanziamenti per i trasporti.

La fine del cambio dell’ora era una delle chiare promesse elettorali di Trump, e oggi sembra ben avviata verso la realizzazione. Ma quali sono le ragioni pratiche di questa scelta, oltre al fastidio di dover spostare le lancette due volte l’anno?

I costi nascosti di una pratica superata

Trump, con il suo consueto approccio pragmatico, ha usato i social media per far notare un dettaglio spesso ignorato dalla politica tradizionale: il costo fisico del cambio. “Milioni di dollari vengono spesi ogni anno da persone, città e Stati costretti a cambiare i loro orologi”, ha scritto. Molti orologi pubblici si trovano su torri storiche o grattacieli e richiedono macchinari pesanti e manodopera per essere aggiornati. Un costo che, sommato su scala nazionale, risulta del tutto ingiustificato.

Le ricadute economiche e sociali, tuttavia, vanno oltre il semplice risparmio sui mezzi meccanici. Mantenere l’ora legale fissa, garantendo più luce nelle ore serali, ha effetti diretti e positivi sull’economia reale e sulla vita delle persone.

Ecco i vantaggi principali evidenziati dai legislatori:

Salute pubblica: Si evitano i piccoli shock fisici legati all’alterazione dei ritmi sonno-veglia.

Si evitano i piccoli shock fisici legati all’alterazione dei ritmi sonno-veglia. Aumento dei consumi: Più ore di luce nel tardo pomeriggio incoraggiano i cittadini a uscire, fare acquisti e frequentare locali, stimolando la domanda interna in modo naturale.

Più ore di luce nel tardo pomeriggio incoraggiano i cittadini a uscire, fare acquisti e frequentare locali, stimolando la domanda interna in modo naturale. Sicurezza e calo dei crimini: Strade più illuminate nelle ore di punta serali riducono in modo drastico gli incidenti automobilistici e scoraggiano la microcriminalità.

L’Europa resta a guardare

Il fatto che la commissione abbia approvato la norma con un solo voto contrario è un segnale forte: il tema è ormai trasversale e bipartisan. Si tratta di una riforma di buon senso. Mentre le Hawaii e gran parte dell’Arizona resteranno esenti, avendo già optato da tempo per l’ora solare tutto l’anno, il resto del Paese si muove compatto in una nuova direzione.

E in Europa? Da noi il cambio d’ora è percepito dalla stragrande maggioranza come una noia inutile e dannosa. Negli anni passati se ne è discusso ampiamente ai vertici dell’Unione, ma la decisione si è incagliata, come spesso accade, nelle lungaggini della burocrazia continentale. Pochi hanno il coraggio politico di chiudere la questione una volta per tutte e la burocrazia la fa da padrona. Gli Stati Uniti, al contrario, dimostrano che basta un po’ di sano pragmatismo per cancellare una vecchia abitudine che non serve più a nessuno.