Il motore tedesco in affanno: quasi mezzo milione di occupati in meno nel primo trimestre

La Germania, da tempo considerata l’incrollabile locomotiva d’Europa, inizia a mostrare evidenti segni di debolezza e a pagarne il prezzo sono i lavoratori. Il rallentamento economico non è più solo un timore teorico, ma si traduce in numeri reali e preoccupanti sul mercato del lavoro. Nel primo trimestre del 2026, il numero degli occupati tedeschi è sceso in modo netto, segnando un punto di svolta che merita profonda attenzione.

Parliamo di un calo di 486.000 posti di lavoro rispetto al trimestre precedente, una flessione dell’1,1% che porta il totale a 45,6 milioni di lavoratori. Anche pulendo il dato dai classici effetti stagionali invernali, il saldo rimane negativo per 61.000 unità. Non si tratta di un inciampo isolato, ma della conferma di un trend al ribasso iniziato già a metà del 2025. Su base annua, infatti, l’occupazione ha perso lo 0,3%. Del resto, valutando i dati presentati da Tradingeconomics, avremmo ben 400 lavoratori in meno:

Il dato più allarmante, tuttavia, emerge analizzando la struttura di questa perdita. Assistiamo a una vera e propria mutazione dell’economia tedesca.

Variazione dell’occupazione per settore (Primo Trimestre):

Settore Economico Variazione Percentuale Industria manifatturiera -2,1% Costruzioni -1,1% Servizi privati +0,1% Settore pubblico, istruzione, sanità +1,5%

L’industria e le costruzioni, ovvero il cuore produttivo che crea ricchezza reale e spinge le esportazioni, stanno tagliando personale in modo severo. Al contrario, l’unico settore che cresce con vigore è quello pubblico e dei servizi sociali, con ben 181.000 nuovi posti. Con una punta di amara ironia, si potrebbe dire che mentre le fabbriche si svuotano, gli uffici ministeriali si riempiono. L’intervento statale sta certamente assorbendo una parte della disoccupazione, ma questo tipo di spesa pubblica sostiene i redditi solo nel breve periodo. Non sostituisce gli investimenti produttivi che sono andati persi, i quali restano l’unico vero motore per generare crescita a lungo termine.

A confermare la sofferenza dell’economia reale e del ceto medio vi è il calo dei lavoratori dipendenti regolari (-120.000) e, soprattutto, la chiusura delle proprie attività da parte di 37.000 lavoratori autonomi (-1,0%). Curiosamente, il totale delle ore lavorate a livello nazionale è rimasto stabile a 15,7 miliardi. Il significato economico è semplice: ci sono meno persone al lavoro, ma chi ha mantenuto l’impiego lavora un po’ di più per mandare avanti l’intero sistema.

La cosa divertente da leggere, molto mediterranea, è la progressiva sostituzione del lavoro produttivo manifatturiero con il lavoro nella pubblica amministrazione, che diventa la spugna assorbente dei momenti di crisi. Un atteggiamento comprensibile e giustificabile, anche perché comunque i disoccupati peserebbero sullo stato sociale, ma che trasforma la Germania nel paese di un Cecco Zalone qualunque.