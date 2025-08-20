Seguici su

Stipendi dei CEO: +7,7% in un anno, il doppio dei lavoratori, Quello di Starbucks guadagna 6.666 il lavoratore medio. Il divario è insostenibile?

Mentre la retribuzione dei lavoratori cresce del 3,6%, quella degli amministratori delegati dell’S&P 500 vola a +7,7%, superando i 19 milioni di dollari di media. Un’analisi delle cifre record, da Starbucks a Nvidia, e delle crescenti preoccupazioni sulla disuguaglianza economica.

Gli stipendi degli amministratori delegati delle aziende dell’indice S&P 500, il principale indicatore del mercato azionario statunitense, sono aumentati del 7,7% lo scorso anno . La retribuzione totale mediana per i dirigenti di Wall Street ha raggiunto i 19 milioni di dollari lo scorso anno. L’aumento è stato superiore al 7,2% previsto per il 2023, secondo Farient Advisors, una società di consulenza sulla retribuzione, e ha segnato il ritmo di crescita più rapido dall’aumento dell’11,5% registrato nel 2021.

Questi dati contrastano nettamente con quelli relativi ai lavoratori nel loro complesso . La retribuzione totale per l’intera forza lavoro statunitense è aumentata del 3,6% nei 12 mesi terminati a dicembre 2024, secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS). Anche il tasso di apprezzamento retributivo per i dirigenti senior supera di gran lunga l’inflazione nel Paese, che era del 3% nel 2024. “Continuiamo a vedere aumenti retributivi dei dirigenti superiori al tasso di inflazione, così come superiori a quelli dei tipici dipendenti entry-level”, osserva Eric Hoffmann, direttore dei dati di Farient Advisors, come riportato dal Financial Times .

Tutto ciò ha ampliato un divario da tempo dibattuto negli Stati Uniti. Il livello retributivo dei dirigenti dell’indice S&P 500 è stato oggetto di analisi da parte di gruppi che si chiedono se non stia aggravando le disuguaglianze . L’American Federation of Labor e il Congress of Industrial Organizations, un sindacato nazionale, hanno delineato pacchetti retributivi specifici.

Il CEO di Starbucks, Brian Niccol, si è classificato al secondo posto con 95,8 milioni di dollari di compensi totali lo scorso anno, per lo più in azioni. Il suo pacchetto retributivo includeva un bonus alla firma di 5 milioni di dollari e due concessioni azionarie una tantum da 75 a 80 milioni di dollari per coprire la liquidità persa e le azioni non acquisite accumulate durante la gestione di Chipotle.

Il CEO di Starbucks guadagna 6.666 lo stipendio medio dei dipendenti

Lo scorso anno, lo stipendio annuo di Niccol era oltre 6.666 volte superiore alla retribuzione complessiva di un dipendente medio , un cameriere part-time, che guadagna circa 15.000 dollari all’anno, secondo i documenti aziendali. “Stiamo assistendo a una crescente disuguaglianza di reddito in questo Paese e sta diventando sempre più difficile per i lavoratori arrivare a fine mese”, lamenta Carin Zelenko, direttore delle strategie di capitale per l’AFL-CIO.

Secondo i dati forniti da MyLogIQ, l‘amministratore delegato più pagato nell’indice S&P 500 lo scorso anno è stato Rick Smith del produttore di pistole Taser Axon Enterprise , che ha guadagnato 164,5 milioni di dollari, per lo più da concessioni azionarie dopo aver raggiunto obiettivi nel corso di diversi anni.

Tuttavia, un rapporto retributivo più elevato tra dipendenti e CEO può anche riflettere il modello di business di un’azienda. Un responsabile delle vendite al dettaglio avrà probabilmente un rapporto retributivo più elevato rispetto a un CEO del settore tecnologico, che in genere assume ingegneri a tempo pieno.

Infatti, Nvidia , l’azienda statunitense più preziosa, ha un rapporto medio tra retribuzione CEO e retribuzione dipendente di 166 a 1 , con uno stipendio medio di 301.233 dollari per dipendente, rispetto a uno stipendio totale di 49,9 milioni di dollari per il CEO Jensen Huang nel 2024.

Questa tendenza non si limita agli Stati Uniti. Nel Regno Unito , la retribuzione media dei CEO delle 100 aziende più quotate alla Borsa di Londra è aumentata del 6,8%, raggiungendo i 4,58 milioni di sterline nel 2024-25 rispetto all’anno precedente, secondo l’indagine annuale dell’High Pay Centre pubblicata domenica. Si tratta del livello più alto mai registrato e del quarto anno consecutivo di aumento delle retribuzioni dei dirigenti.

Sarah Anderson, direttrice del progetto di economia globale presso il gruppo di ricerca no-profit Institute for Policy Studies, sottolinea che il crescente divario retributivo tra i CEO è dannoso per la democrazia . Questo divario retributivo è un fattore chiave della crescente disuguaglianza e della concentrazione della ricchezza ai vertici, sostiene. “Stiamo assistendo a prove crescenti dell’eccessiva influenza degli ultra-ricchi nel nostro sistema politico”, ha dichiarato al Financial Times .

Nonostante il dibattito di fondo, il sostegno degli azionisti a questi pacchetti retributivi per i dirigenti è rimasto finora forte. ISS-Corporate ha rivelato che il sostegno mediano degli azionisti ai pacchetti retributivi per i dirigenti si è mantenuto tra il 92,4% e il 92,6% negli ultimi cinque anni. Alla fine agli azionisti interessa , spesso, l’utile  a breve termine, e premiano chi ritengono glielo possa far avere,  senza  cosndierare che spesso  il dividendo  è figlio o del caso, o  di scelte che, nel  medio periodo, si riveleranno disastrose.  

