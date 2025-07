Altro flop dei programmi di sviluppo Stellantis, che, per lo meno, quasta volta non coinvolge l’Italia. La multinazionale dell’auto sta sospendendo il suo programma di sviluppo della tecnologia a idrogeno, non vedendone la fattibilità commerciale a medio termine. La decisione influisce sulla produzione prevista dei furgoni Pro One in Francia e Polonia.

La decisione di porre fine al programma di sviluppo delle celle a combustibile a idrogeno è dovuta alla mancanza di prospettive di crescita per questa tecnologia sul mercato. Stellantis ritiene che le infrastrutture di rifornimento siano ancora insufficienti, gli investimenti richiesti siano troppo elevati e gli incentivi per i consumatori non possano far aumentare la domanda.

La decisione implica l’ annullamento della produzione in serie dei furgoni Pro One alimentati a idrogeno , prevista per quest’estate negli stabilimenti di Hordain (Francia) e Gliwice (Polonia). Questi modelli, destinati al segmento dei veicoli commerciali leggeri, non saranno commercializzati, almeno per ora.

Attualmente, pochi produttori stanno applicando l’idrogeno ai loro modelli stradali . Lo scorso aprile, Hyundai ha presentato la Nexo 2025 di nuova generazione, un SUV alimentato a idrogeno. Honda ha presentato il suo nuovo modello a celle a combustibile, il CR-V e:FCEV, in Giappone e negli Stati Uniti all’inizio dello scorso anno. Toyota ha annunciato che la terza generazione del suo veicolo a celle a combustibile sarà pronta entro il 2026, ma i giapponesi hanno investito molto sull’idrogeno soprattutto come alternativa all’elettrico.

Una tecnologia residua

“L’idrogeno rimane un segmento di nicchia , privo di sostenibilità economica a medio termine”, ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer per la Greater Europe di Stellantis. “Dobbiamo prendere decisioni responsabili che garantiscano la nostra competitività e soddisfino le esigenze dei nostri clienti, concentrando le nostre risorse sulla nostra offensiva elettrica e ibrida”, ha aggiunto.

L’azienda ha anche confermato che sta valutando delle alternative con i suoi partner per il futuro di Symbio , la joint venture condivisa con Michelin e Faurecia per promuovere questa tecnologia.

La misura rientra nel processo di adattamento del gruppo alle severe normative europee sulle emissioni e alla sua strategia globale di elettrificazione, in cui i modelli elettrici a batteria e ibridi plug-in continueranno a svolgere un ruolo di primo piano. Si vede che la prospettiva di Stellantis non va oltre hic et nunc in questo momento, al contrario di altre cse internazionali, come le giapponesi, che investono ad ampio raggio.