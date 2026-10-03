Stanchezza cronica: scoperto il guasto biologico comune che la medicina non riusciva a vedere

Per anni milioni di persone si sono sentite ripetere la stessa, frustrante risposta: «Le analisi sono perfette, è solo stress». Chi si trascina dietro gli strascichi devastanti di un’influenza, il “Long Covid”, o combatte contro la sindrome da fatica cronica (ME/CFS), sa bene cosa significhi svegliarsi ogni giorno con il corpo svuotato di ogni energia, la mente avvolta da una nebbia impenetrabile e il sospetto, non troppo velato da parte di medici frettolosi, di soffrire di un disturbo psicosomatico.

Un nuovo studio scientifico, guidato dall’Università dell’East Anglia insieme a Oxford BioDynamics e pubblicato sul Journal of Translational Medicine, ribalta finalmente questa visione. I ricercatori hanno individuato una vera e propria teoria biologica unificante della stanchezza cronica, dimostrando che dietro a sintomi identici c’è un guasto molecolare reale, misurabile e condiviso.

La sorpresa più grande? Questo meccanismo unisce malattie all’apparenza lontanissime tra loro: dal Long Covid al disturbo da stress post-traumatico (PTSD), fino alla sclerosi multipla e all’artrite reumatoide.

Il paradosso genetico: sintomi identici, DNA diverso

La medicina tradizionale si è scontrata a lungo contro un muro. Se si mettono a confronto i pazienti affetti da Long Covid con quelli colpiti da fatica cronica o da stress post-traumatico, i sintomi clinici combaciano in modo impressionante:

Esaurimento fisico paralizzante anche dopo sforzi minimi (malessere post-sforzo)

Difficoltà cognitive e vuoti di memoria improvvisi

Sonno disturbato e mai ristoratore

Alterazioni del sistema nervoso autonomo e tachicardia

Eppure, analizzando il codice genetico nel modo convenzionale – ovvero leggendo la sequenza lineare del DNA lettera per lettera – queste patologie non mostravano quasi alcun punto di contatto. I geni difettosi dell’artrite reumatoide non coincidevano con quelli del Long Covid, e quelli del trauma psicologico sembravano appartenere a un altro pianeta.

Come potevano cause d’innesco così diverse (un virus respiratorio, un trauma emotivo o un attacco autoimmune) sfociare nello stesso identico blackout fisico?

La svolta: il genoma non è una riga, è un origami 3D

La chiave di volta dello studio è il superamento della vecchia genetica bidimensionale. Il nostro DNA all’interno del nucleo cellulare non è una striscia piatta e srotolata: è un complicato origami tridimensionale.

Pezzi di genoma lontanissimi tra loro lungo la sequenza lineare possono trovarsi a stretto contatto fisico quando il filamento si ripiega su se stesso nello spazio. Ed è proprio in questi punti di contatto – chiamati “ancore cromosomiche” – che si trovano gli interruttori biologici che accendono o spengono i geni.

Approccio tradizionale (lineare) Approccio in genomica 3D (EpiSwitch®) Legge la sequenza piatta delle lettere del DNA Analizza la forma e i ripiegamenti tridimensionali Cerca mutazioni genetiche identiche Mappa i punti di contatto fisici tra interruttori genici Mostra zero sovrapposizioni tra le malattie Rivela reti biologiche identiche e condivise

Grazie alla piattaforma computazionale EpiSwitch® Orion, i ricercatori hanno osservato l’intera rete di interruttori tridimensionali. Il risultato ha lasciato a bocca aperta gli stessi scienziati: mentre i singoli geni coinvolti sono quasi tutti diversi, le reti di regolazione su cui vanno a convergere sono esattamente le stesse.

Lo stesso quadro elettrico che salta

L’analogia più semplice è quella di un impianto elettrico domestico. Si può verificare un cortocircuito in cucina per un tostapane difettoso, in salotto per un fulmine o in cantina per un tubo rotto. I guasti iniziali sono del tutto scorrelati, ma se tutti fanno saltare il medesimo salvavita centrale, la casa intera resterà al buio.

La ricerca ha individuato con precisione quali “interruttori generali” saltano contemporaneamente in queste malattie:

L’esaurimento del sistema immunitario (T-cell exhaustion): Tra i nodi centrali è emerso il gene LAG3, un regolatore che agisce da freno d’emergenza sui linfociti T. Nelle infezioni croniche o negli stress prolungati, questo freno rimane bloccato: le cellule difensive non si spengono più e finiscono per esaurirsi, lasciando uno stato infiammatorio perenne a bassa intensità. Il blocco delle centrali energetiche cellulari: È stato identificato come punto cardine il gene PPARGC1A (noto come PGC-1α), il vero direttore d’orchestra dei mitocondri, le fabbriche di energia delle nostre cellule. Quando la sua rete viene alterata, la cellula perde la capacità di produrre carburante in modo efficiente, spiegando scientificamente il crollo improvviso dopo anche una semplice camminata. Il cortocircuito neuroendocrino: Nel disturbo da stress post-traumatico e nella fatica cronica, le reti genomiche legate ai recettori del cortisolo e alla plasticità sinaptica (come il gene CDH2) si intrecciano con quelle infiammatorie, confermando che il trauma psicologico prolungato modifica fisicamente la regolazione biologica, non diversamente da un virus.

Dalla condanna dell’invisibilità alla diagnosi oggettiva

Questa scoperta segna un punto di non ritorno per la gestione di patologie finora relegate a un limbo diagnostico. I test ematici basati sulla conformazione 3D del genoma hanno già dimostrato un’accuratezza del 96% nel distinguere i pazienti con sindrome da fatica cronica dai soggetti sani. Non siamo più costretti a basarci su questionari soggettivi o diagnosi per esclusione. Riconoscere che la stanchezza cronica è un fallimento sistemico di circuiti biologici comuni significa aprire la strada a due sviluppi rivoluzionari:

Prelievi del sangue specifici: test oggettivi capaci di certificare lo stato di disfunzione immunometabolica, ponendo fine agli anni di peregrinazioni mediche dei pazienti.

test oggettivi capaci di certificare lo stato di disfunzione immunometabolica, ponendo fine agli anni di peregrinazioni mediche dei pazienti. Terapie trasversali: farmaci mirati a sbloccare i nodi centrali della rete (come i modulatori dei checkpoint immunitari o composti per la biogenesi mitocondriale), utilizzabili tanto per il Long Covid quanto per le patologie autoimmuni o lo stress cronico.

La stanchezza estrema smette così di essere un enigma impalpabile: ha finalmente una precisa architettura biologica, che può essere anche corretta e curata, se necessario.