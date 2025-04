Spagna: Mercato Immobiliare. Le premesse erano ottime, ma…

Il mercato immobiliare spagnolo nel 2025 si trova, o meglio si trovava sino ad oggi , in una fase espansiva, con una crescita sostenuta dei prezzi e dell’attività nella maggior parte delle regioni.

Le premesse a inizio anno, così come presentate da CaixaBanca, erano buone, quasi ottime, visto che in altri paesi europei confinanti (cioè la Francia) non era per niente così, come abbiamo scritto un paio di settimane fa.

Invece la Spagna vedeva una crescita dei prezzi immobiliari piuttosto sana, e sostenuta:

Un processo di crescita che seguiva anni di andamenti alternanti.

Ci si attendeva che il 2025 il mercato immobiliare rimanesse in questa fase espansiva. Da un lato, i diversi fattori che hanno stimolato la domanda continuano, o continuavano, a essere presenti. La BCE continuerà a ridurre i tassi di interesse, il reddito delle famiglie spagnole doveva continuare a recuperare potere d’acquisto e anche la popolazione dovrebbe continuare a crescere. Tutte premesse per una crescita dei valori immobiliari.

CaixaBank prevedeva che il numero di transazioni si attestasse intorno alle 650.000, eguagliando il record del 2022. D’altro canto, ci aspettiamo che l’offerta di alloggi continui a crescere gradualmente: abbiamo aumentato la previsione di visti per nuovi edifici da 125.000 a 135.000 nel 2025, dopo aver guadagnato trazione nel 2024 (+16,5% su base annua a gennaio-ottobre 2024, circa 125.000 nell’arco di 12 mesi).

Il problema è che le cose, nell’economia reale generale, stanno cambiando. I dazi stanno portando a modificazioni ancora indefinite del mondo finanziario ed economico complessivo. Perfino una situazione che appariva certa e solida, come l’immobiliare spagnolo, può risentirne.

Quadro regionale

Di seguito è riportata la situazione regionale:

Madrid

È il mercato più dinamico, con un aumento su base annua del 22,6% dei prezzi di compravendita nel 2024. Per il 2025, si prevede una moderazione con aumenti tra il 4% e il 5%4.

Gli affitti continuano a rappresentare una sfida, con un aumento previsto del 7% dei prezzi a causa dell’elevata domanda e dell’offerta limitata4.

Settori come il lusso e il modello “co-living” sono in forte espansione4.

Catalogna

Si prevede un aumento degli investimenti immobiliari del 15-20%, raggiungendo i 3.000 milioni di euro nel 20255.

Barcellona è in testa alla domanda di uffici (+20%) e di immobili logistici e industriali5.

Le abitazioni a prezzi accessibili e i condomini sono priorità fondamentali5.

Costa del Sol, Isole Baleari e Isole Canarie

Queste regioni continuano a essere punti chiave per gli acquirenti internazionali interessati a residenze per le vacanze e proprietà di pregio3.

La domanda estera è particolarmente forte grazie ai vantaggi climatici e fiscali3.

Valencia, Malaga e Palma di Maiorca

Valencia si distingue per la sua crescita sostenuta grazie a prezzi accessibili e all’attrattiva internazionale.

Malaga e Palma mostrano una forte domanda sia per la compravendita che per l’affitto, soprattutto di immobili di lusso. 3.

Barcellona

La città sta vivendo una forte ripresa degli investimenti residenziali e industriali. Gli affitti degli uffici raggiungeranno livelli record a causa della scarsità dell’offerta. 5.

Sarebbe stato ottimo

Il mercato immobiliare spagnolo mostra , almeno sino ad oggi, una certa solidità, con marcate differenze regionali. Mentre Madrid è in testa alla crescita assoluta, regioni come la Catalogna o la Costa del Sol si distinguono per la loro attrattiva internazionale e gli investimenti strategici.

Un eccesso di domanda rispetto all’offerta fa si che la tendenza struturale dei prezzi sia la salita. le ultime vicende economiche internazionali vengono però a porre delle domande sulla possibilità che questo trend prosegua anche in futuro e non si inverta improvvisamente. Lo abbiamo visto nel 2009 , come tutto possa cambiare di colpo.