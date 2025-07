L’immigrazione clandestina, con la Spagna come una delle principali porte d’ingresso nell’Unione Europea, è diventata un problema di vasta portata, che sta causando grossi problemi di orgine pubblico. Negli ultimi giorni a Torre Pachego vi sono stati scontri fra la comunità magrebina locale e gli spagnoli, dopo che un anziano è stato pestato “Per gioco” da giovani nordafricani.

I tentativi di regolarizzazione si sono rivelati inefficaci, l’integrazione non ha funzionato, evidentemente, e questo sta avendo delle ricadute impotanti nell’oponione pubblica spagnola: una forte maggioranza supporta la deportazione dei migranti irregolari e dei pregiudicati.

Il forte supporto popolare alla deportazione dei clandestini e dei pregiudicati

Un sondaggio condotto da Sigma Dos per ELMUNDO rivela un dato sorprendente: circa il 70% degli elettori spagnoli sostiene la proposta di deportazione di massa per gli immigrati irregolari e per chi, pur in possesso di documenti, commette reati. Questa misura, tradizionalmente associata a partiti di ultradestra come Vox, trova un consenso trasversale.

Il sostegno non si limita agli ambienti più conservatori: il 91,7% degli elettori del Partito Popolare (PP) e il 57,1% di quelli del Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE) si dichiarano favorevoli. Il numero di favorevoli all’espulsione del PP supera perfino VOX! Solo gli elettori della coalizione di sinistra Sumar sono contrari all’espulsione:

Questo indica una diffusa insoddisfazione verso le attuali politiche migratorie, suggerendo che i cittadini tendano a privilegiare la sicurezza e l’ordine rispetto a considerazioni umanitarie, almeno in teoria.

Implicazioni politiche

Il vasto consenso alla linea dura sull’immigrazione avrà un impatto significativo sul panorama politico spagnolo. Il Partito Popolare, consapevole del supporto dei propri elettori a questa misura, sta già orientando le proprie proposte verso un inasprimento delle politiche migratorie. L’obiettivo è chiaro: recuperare gli elettori attratti dalle posizioni di Vox.

Anche all’interno del PSOE, il sondaggio evidenzia un malcontento. La delusione per una politica migratoria percepita come vaga e inefficace, più incentrata sui discorsi che sulle azioni concrete, spinge molti elettori socialisti a considerare favorevolmente soluzioni più drastiche.

Anche i socialisti hanno perso fiducia in Sanchez

Il sondaggio Sigma Dos ha inoltre toccato altri temi sensibili per l’opinione pubblica spagnola. Nove cittadini su dieci esprimono preoccupazione per la corruzione all’interno del PSOE.

Tale inquietudine si riflette anche nella fiducia nel leader del partito, e il 43% degli elettori socialisti ha perso fiducia nel suo leader. Questi dati si inseriscono in un contesto di crescente scetticismo verso le istituzioni e le politiche tradizionali.

Le prossime sfide per il PPE e il PSOE

Il nuovo segretario del PPE Miguel Tellado non potrà ignorare questi dati, altrimenti rischia di inimicarsi la propria base elettorale. Paradossalmente una posizione dura contro illegali e criminali immigrati faciliterebbe la formazione di una solida maggioranza con il PPE.

Situazione opposta per il PSOE: la base vuole una presa di posizione rigida sul tema immigrazione, ma questo porterebbe a una rottura con Sumar, i principali alleati di estrema sinistra. Questo elemento, sommato alla perdita di fiducia nel leader, rischia di essere il fattore di crisi profonda della sinistra spagnola.