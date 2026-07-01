Sorpresa inflazione: frena al 3%, ma le bollette strangolano gli italiani. La BCE ora si fermi

I prezzi rallentano, ma il peso sulle tasche degli italiani resta pesante. A giugno 2026 l’inflazione scende al 3,0%, una frenata improvvisa che gela i timori peggiori. Purtroppo il conto dell’energia continua a svuotare i portafogli. Non è ancora il momento di cantare vittoria per le famiglie e per le imprese.

I dati preliminari ci dicono che a giugno i prezzi al consumo sono rimasti fermi rispetto a maggio. Su base annua, la crescita è del 3,0%, in calo dal 3,2% del mese precedente. Ecco il grafico da Tradingeconomics:

I mercati si aspettavano un 3,1%. Si tratta della prima vera decelerazione da gennaio. Le tensioni in Medio Oriente sembrano allentare la presa sui costi all’ingrosso.

Nonostante il calo, come dicevamo, le famiglie italiane contnuano a soffrire: Se il cibo costa un po’ meno caro, le bollette sono alle stelle. I costi energetici si abbattono ancora e duramente sui consumatori. I prezzi degli energetici regolamentati schizzano al +9,3% (dal +5,6%). Quelli non regolamentati, ovvero il mercato libero, toccano il +12,9%.

I servizi ricreativi e i trasporti, invece, rallentano in modo evidente. Andare in vacanza o spostarsi costerà leggermente meno rispetto alle peggiori previsioni di inizio anno.

Categoria Variazione annua Maggio Variazione annua Giugno Alimentari non lavorati +5,5% +4,5% Servizi di trasporto +1,7% +1,1% Energia regolamentata +5,6% +9,3%

Questi numeri hanno una ricaduta pratica immediata. L’aumento dei costi energetici drena i redditi delle famiglie in modo drastico. Meno soldi in tasca per le bollette significa meno consumi nei negozi. L’economia reale soffre enormemente se la spesa viene assorbita solo per mantenere la luce accesa.

Dal punto di vista macroeconomico l’inflazione di fondo con un ridotto +1,6% viene proprio a indicare che la dinamica salariale è inferiore rispetto all’inflazione importata, e che cioè i prezzi energetici si stanno mangiando una fetta d’economia. Il carrello della spesa aumenta dell‘1,6%, favorito dalla stagione.

La Banca Centrale Europea non ha più scuse valide per strangolare l’economia con tassi di interesse inutilmente alti. Anche Germania e Francia vedono i prezzi in calo netto. Insistere con il rigore monetario ora significherebbe solo deprimere gli investimenti. Un accanimento terapeutico senza una reale necessità economica.

In conclusione il disastro energetico di giugno è stato meno tremendo del previsto. Il portafoglio piange, ma l’emorragia rallenta. Speriamo che la BCE se ne accorga in tempo e dia finalmente ossigeno al credito.