Sorpresa ad aprile: l’industria resiste, ma l’energia divora i volumi

Contro le previsioni più fosche dei mercati, la manifattura italiana non si arrende. Anzi, rilancia. I dati di aprile 2026 ci consegnano una fotografia inattesa: la produzione industriale segna un aumento dello 0,5% rispetto al mese precedente. Gli analisti si aspettavano un segno meno, anche per solo lo 0,1%. E invece, dopo la buona tenuta di marzo, le fabbriche continuano a lavorare. Ecco il grafico sulla produzione industriale da Tradingeconomics:

Cosa sta guidando questa crescita superiore alle attese? La risposta si trova nei settori che rappresentano il cuore del nostro sistema produttivo. Spicca in modo evidente il balzo nella fabbricazione di mezzi di trasporto, che registra un clamoroso +17,8%. Molto positive anche le prestazioni della farmaceutica (+7,9%) e dei macchinari (+6,1%). L’industria italiana dei beni strumentali e intermedi continua a spingere il Paese, dimostrando una capacità di resistenza che, date le condizioni attuali, ha quasi del miracoloso.

Il paradosso del fatturato: il divario tra valore e volume

Tuttavia, i numeri nascondono una dinamica più complessa. L’analisi del fatturato industriale rivela uno scenario che merita grande attenzione per le sue ricadute sull’economia reale. Ad aprile, il fatturato cresce dello 0,3% in valore, ma crolla dell’1,0% in volume rispetto al mese precedente. Su base annua, la forbice è ancora più violenta: gli incassi salgono del 3,2%, ma le quantità effettivamente vendute scendono dello 0,6%.

In parole semplici, cosa sta accadendo?

Le aziende incassano di più solo perché i prezzi sono aumentati, non perché vendono un numero maggiore di merci.

L’inflazione, trainata dai costi di produzione, sta “drogando” i bilanci, mascherando un calo reale delle attività.

Il responsabile di questa situazione è noto a chiunque faccia impresa oggi in Italia: l’energia. Il fatturato legato al settore energetico registra un aumento spaventoso del +37,1% in valore su base annua, mentre la produzione reale scende del 2,7%. Si tratta di una vera e propria tassa occulta che svuota le casse delle aziende.

La sofferenza dei consumatori

I costi folli dell’energia e i listini in salita si scaricano inevitabilmente sul cittadino finale. La produzione di beni di consumo è infatti l’unica a soffrire in modo marcato, segnando un drammatico -4,1% su base annua. Anche i servizi mostrano stanchezza, specialmente nel commercio all’ingrosso. I salari faticano a tenere il passo e il potere d’acquisto si riduce, frenando il mercato interno.

Il nostro sistema industriale si conferma un pugile capace di incassare colpi durissimi senza andare al tappeto. La meccanica e i trasporti continuano a generare ricchezza nonostante bollette che avrebbero steso chiunque. Ma la vera domanda per i prossimi mesi è: fino a quando i volumi potranno contrarsi prima di intaccare definitivamente l’occupazione e la stabilità delle nostre imprese? Inoltre che senso ha produrre macchinari complessi se il sistema paese non ne trae vantaggio e i consumatori devono sempre contrarre i propri consumi? Che senso ha l’economia di questa industria se tutti diventano più poveri?