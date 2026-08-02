Sorpasso storico a Pechino: la Cina accende il solare, ma il carbone resta la vera spina dorsale dell’industria

Secondo quanto dichiarato dalle autorità cinesi, già a partire da questo trimestre la Cina disporrà di una capacità installata di energia solare superiore a quella della produzione da centrali a carbone.

Alla fine di giugno, la capacità di energia solare era pari a 1.274 gigawatt (GW), appena al di sotto della capacità totale installata a carbone, pari a 1.275 GW.

“Alla fine di giugno, la capacità totale di energia solare aveva raggiunto quella del carbone, diventando di fatto la principale fonte di energia primaria del Paese”, si legge nel rapporto semestrale pubblicato dal China Electricity Council (CEC) e citato dai media locali .

Le fonti di energia rinnovabile sono diventate il motore principale dell’aumento della nuova capacità energetica, secondo quanto riportato dal rapporto del CEC, come riportato dal China Daily.

Nella prima metà del 2026, la produzione totale di energia non fossile in Cina è cresciuta dell’8,5% rispetto all’anno precedente, ha dichiarato Hou Wenjie, direttore del dipartimento di statistica e analisi dei dati del CEC.

«La crescita incrementale della produzione di energia elettrica da fonti non fossili ha rappresentato il 70,7% della produzione incrementale totale a livello nazionale», ha aggiunto il funzionario.

I dati ufficiali cinesi hanno mostrato all’inizio di questa settimana che la quota del carbone nella produzione elettrica cinese è scesa nel primo semestre del 2026 al di sotto del 50% per la prima volta nella storia, un risultato storico della politica cinese volta a promuovere le fonti energetiche non fossili.

La quota del carbone è stata in media del 49,7% della produzione totale di elettricità della Cina nella prima metà di quest’anno, come hanno mostrato giovedì i dati ufficiali.

Mentre la quota del carbone scendeva, la produzione di elettricità da fonti rinnovabili è aumentata di circa il 9% rispetto all’anno precedente, secondo i dati dell’Amministrazione nazionale per l’energia (NEA) cinese.

Le energie rinnovabili hanno rappresentato il 41,2% della produzione totale di energia elettrica della Cina nella prima metà del 2026, con l’eolico e il solare che, insieme, hanno generato quasi il 25% della produzione totale di energia.

Nonostante il traguardo raggiunto con la riduzione della produzione di energia da carbone al di sotto del 50% della produzione totale per la prima volta in assoluto, la Cina continua a fare affidamento sul carbone per l’energia destinata all’industria e per mantenere l’affidabilità delle reti elettriche.