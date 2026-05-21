SoftBank fa volare la Borsa di Tokyo: i tre pilastri dietro il balzo del 20%

Sembrava che il vento dell’Est si fosse temporaneamente placato, ma Masayoshi Son ha deciso di ricordarci che i mercati asiatici hanno ancora molta benzina nel motore. Giovedì 21 maggio 2026, il titolo SoftBank Group ha registrato un’impennata clamorosa del 20% alla Borsa di Tokyo (toccando i 5.993 JPY), interrompendo bruscamente una striscia negativa di cinque giorni e portando il guadagno da inizio anno a un tondo +30%. Ecco il relativo grafico da Tradingeconomics

Un’onda d’urto che non si è limitata al singolo titolo, ma che ha letteralmente trascinato al rialzo l’intero listino nipponico. Guardando l’indice del mercato azionario giapponese (JP225), è evidente come la rottura al rialzo verso i 60.000 punti sia stata alimentata anche dal rinnovato ottimismo sui colossi tecnologici nazionali.

Ma cosa ha scatenato questa improvvisa euforia? Le fortune di SoftBank sono ormai ombelicalmente legate al boom dell’intelligenza artificiale. L’azienda si muove da anni con la potenza di fuoco di un gigantesco fondo sovrano, e oggi raccoglie i frutti di investimenti strategici mirati. Sono tre i fattori chiave che hanno scatenato l’onda di acquisti:

L’effetto traino di Nvidia: Il colosso globale dei chip ha appena rilasciato risultati trimestrali ben oltre le aspettative, accompagnati da un aumento dei dividendi e da un potenziamento del piano di buyback. SoftBank possiede una quota estremamente rilevante di ARM Holdings, le cui architetture sono il cuore pulsante dei server AI alimentati da Nvidia. L’entusiasmo, inevitabilmente, si è trasferito per osmosi.

Il colosso globale dei chip ha appena rilasciato risultati trimestrali ben oltre le aspettative, accompagnati da un aumento dei dividendi e da un potenziamento del piano di buyback. SoftBank possiede una quota estremamente rilevante di ARM Holdings, le cui architetture sono il cuore pulsante dei server AI alimentati da Nvidia. L’entusiasmo, inevitabilmente, si è trasferito per osmosi. Lo sbarco a Wall Street di OpenAI: Voci sempre più insistenti suggeriscono che OpenAI potrebbe presentare i documenti per la sua IPO già questa settimana, seguendo a ruota le orme di SpaceX. SoftBank ha investito oltre 30 miliardi di dollari nella creatura di Sam Altman, maturando plusvalenze “sulla carta” che sfiorano i 45 miliardi solo nell’anno fiscale appena concluso.

Voci sempre più insistenti suggeriscono che OpenAI potrebbe presentare i documenti per la sua IPO già questa settimana, seguendo a ruota le orme di SpaceX. SoftBank ha investito oltre 30 miliardi di dollari nella creatura di Sam Altman, maturando plusvalenze “sulla carta” che sfiorano i 45 miliardi solo nell’anno fiscale appena concluso. L’IPO di SB Energy e il ritorno all’economia reale: Forse la notizia più interessante per chi guarda oltre gli schermi del trading. SB Energy Corp, sussidiaria del gruppo, sta preparando un’IPO riservata. Nata originariamente per lo sviluppo solare, l’azienda si sta espandendo nel gas naturale per alimentare le voraci infrastrutture digitali. Il piano annunciato a febbraio da 33 miliardi di dollari per una centrale a gas da 9.2 GW in Ohio, destinata a supportare i data center AI di SoftBank, ne è la prova.

Finalmente tempi buoni

Dopo una serie di disastri, fra i quali il maggiore è stato WeWork, nel quale ha perso centinaia di milioni di dollari, il greuppo della famiglia Son giapponese finalmente riesce a vedere dei risultati positivi derivanti dai propri investimenti molto distribuiti, e le prime soddisfazioni sembrano provenire dall’economia reale e tangibile.