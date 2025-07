La Slovacchia ritirerebbe il proprio veto sulle nuove sanzioni dell’UE contro la Russia se ottenesse un’esenzione per continuare a importare gas russo tramite gasdotto per quasi un altro decennio, ha affermato il primo ministro slovacco Robert Fico, mentre l’Unione Europea sta lottando per raggiungere un voto unanime sul 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia.

All’inizio di questa settimana, l’UE non è riuscita ad approvare il pacchetto, che dovrebbe includere un tetto massimo variabile per il prezzo del greggio russo e il divieto di utilizzare l’infrastruttura Nord Stream, a causa del veto della Slovacchia.

La palla è ora nel campo della Slovacchia, ha affermato Kaja Kallas, alta rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il primo ministro slovacco Fico ha affermato che le garanzie dell’UE sulla sicurezza energetica dopo il 1° gennaio 2028, data in cui l’UE prevede di abbandonare completamente le forniture di gas russo, sono insufficienti. Del resto la Germania ha le scorte al minimo, come può garantire la Slovacchia?

La Slovacchia ha subordinato la revoca del proprio veto sul pacchetto di sanzioni a garanzie sufficienti in materia di sicurezza energetica.

Secondo la Slovacchia, la garanzia più plausibile sarebbe che l’UE le consentisse di onorare il contratto con il gigante del gas russo Gazprom fino alla sua scadenza nel 2034, sette anni dopo che l’UE avrà interrotto tutte le importazioni di gas dalla Russia.

“La soluzione migliore alla situazione sarebbe concedere alla Slovacchia una deroga che le consenta di onorare il contratto con la russa Gazprom fino alla sua scadenza nel 2034, cosa che la Commissione europea attualmente rifiuta per principio, sostenendo che l’approvazione di una tale proposta minerebbe l’essenza delle sanzioni anti-russe”, ha scritto Fico su X.+

— Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) July 16, 2025