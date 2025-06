Martedì sono stati lanciati razzi dalla Siria verso Israele, per la prima volta in un anno, secondo quanto riferito dall’esercito israeliano (IDF) e dai media. “Un gruppo che si fa chiamare Brigate del Martire Mohammed Deif ha dichiarato di aver lanciato due razzi ‘Grad’ di fabbricazione sovietica verso le alture del Golan occupate dalla Siria”, Al Jazeera riferisce di un gruppo militante oscuro o sconosciuto.

I razzi sono caduti in campi aperti delle alture del Golan occupate e non sono stati segnalati danni o vittime, ma Israele ha subito dichiarato che risponderà militarmente al tentativo di attacco. Il ministro della Difesa israeliano

Katz ha affermato che Israele considera il leader siriano Ahmad al-Sharaa “direttamente responsabile di ogni minaccia e lancio [di razzi] contro lo Stato di Israele” e che “la risposta completa arriverà presto”.Il nome e il logo del gruppo fanno riferimento al comandante di Hamas ucciso Mohammed Deif, motivo per cui Katz ha dichiarato che non permetterà un “ritorno al 7 ottobre”. “Siamo una generazione nata sotto le bombe e cresciuta al suono dei fucili che non accetterà di vivere nell’umiliazione”, ha affermato Katz nella sua dichiarazione.

L’esercito israeliano ha indicato di aver “recentemente attaccato” il sud della Siria con fuoco di artiglieria a seguito del lancio di razzi dalla Siria, come parte della risposta iniziale. Ma un rappresentante del gruppo militante siriano ha dichiarato che “le nostre operazioni non si fermeranno fino a quando non cesseranno i bombardamenti contro il popolo oppresso di Gaza”.

Israele ha già bombardato la Siria centinaia di volte dopo la destituzione di Assad l’8 dicembre, apparentemente per assicurarsi che non rimangano attrezzature avanzate dell’esercito arabo siriano. Per quanto riguarda Sharaa (Jolani) della Siria, è interessante notare che pochi giorni fa ha segnalato di essere pronto a fare pace con Israele: “Abbiamo nemici comuni, la cooperazione è possibile”, ha detto a proposito della questione. “Voglio essere chiaro”, aveva detto al-Sharaa riferendosi a Israele. “L’era dei bombardamenti reciproci senza fine deve finire. Nessun Paese può prosperare quando i suoi cieli sono pieni di paura. La realtà è che abbiamo nemici comuni e possiamo svolgere un ruolo importante nella sicurezza regionale”.

Several rockets launched from Syria reached Israeli-controlled Golan Heights Right now, Israel is launching artillery and air strikes on Syrian territory in response to these missiles. The sender of the missiles is still unknown. pic.twitter.com/L7KA4OlfVX — War Designer (@WarDesigner0) June 3, 2025

Video che mostra i lanci di razzi verso Israele

Naturalmente, Israele aveva bombardato la Siria di Assad su base settimanale prima degli eventi che hanno portato al cambio di regime dello scorso dicembre, e all’epoca si sosteneva che gli obiettivi fossero le truppe e le risorse iraniane.Per decenni la Siria ha avuto i sistemi di difesa antiaerea forniti dalla Russia più temuti dell’intera regione, ma attualmente i suoi cieli sono completamente indifesi e alla mercé di Israele, del Pentagono e della Turchia. ora gli obiettivi sono altri gruppi locali. Quando finirà questa storia?