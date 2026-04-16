Shock energetico globale: gli USA sfiorano l’esportazione netta di petrolio per la prima volta dal 1943. Le conseguenze economiche

La storia economica, a volte, si ripete con una precisione quasi ironica. Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti sono arrivati a un passo dal diventare esportatori netti di petrolio greggio. Un capovolgimento epocale, innescato dalla peggiore interruzione del mercato energetico globale a memoria d’uomo: il blocco dello Stretto di Hormuz.

Con un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas bloccato dalle tensioni legate al conflitto in corso tra Israele, Stati Uniti e Iran, l’Europa e l’Asia si sono ritrovate improvvisamente a corto di energia. La reazione dei mercati è stata manualistica: i compratori asiatici ed europei si sono precipitati a cercare forniture alternative, rivolgendosi inevitabilmente al più grande produttore mondiale, gli USA.

I numeri di un boom logistico e commerciale

I dati governativi statunitensi fotografano una situazione senza precedenti a partire dal 2001. La differenza tra importazioni ed esportazioni si è assottigliata a soli 66.000 barili al giorno (bpd). Le esportazioni sono schizzate a 5,2 milioni di bpd, il livello più alto degli ultimi sette mesi.

L’attrattiva del greggio a stelle e strisce è finanziaria, oltre che geopolitica. Il blocco mediorientale ha spinto il premio dei futures sul Brent rispetto al WTI americano fino a un picco di 20,69 dollari al barile. In parole povere: il petrolio americano costa molto meno di quello internazionale, rendendolo estremamente appetibile nonostante i costi di spedizione aggiuntivi verso i bacini atlantici e pacifici. Mentre in Europa i carichi fisici sfioravano cifre astronomiche vicine ai 150 dollari al barile, le petroliere facevano la fila nel Golfo del Messico.

Ecco le direttrici principali dell’export USA attuale:

Europa (47%): Paesi Bassi, Francia, Germania e persino la Grecia (primo acquisto storico) stanno rastrellando ogni barile disponibile.

Paesi Bassi, Francia, Germania e persino la Grecia (primo acquisto storico) stanno rastrellando ogni barile disponibile. Asia (37%): In forte aumento rispetto al 30% di un anno fa, con Giappone e Corea del Sud in testa.

In forte aumento rispetto al 30% di un anno fa, con Giappone e Corea del Sud in testa. Turchia: Pronta a ricevere il primo carico di greggio USA da oltre un anno.

Il limite infrastrutturale: quando l’offerta sbatte contro la realtà

L’entusiasmo per l’export si scontra però con la fisica delle infrastrutture. Analisti e trader avvertono che gli Stati Uniti stanno rapidamente raggiungendo la loro capacità massima di esportazione, stimata intorno ai 6 milioni di bpd. Con 5,2 milioni di bpd già esportati, il mercato sta testando il cosiddetto “soffitto logistico“. Mancano oleodotti, capacità portuale e, soprattutto, navi. Attualmente, circa 80 superpetroliere vuote sono in viaggio verso il Golfo del Messico per tentare di assorbire i carichi di aprile e maggio, ma i noli marittimi in aumento erodono i margini.

Paradossalmente, gli USA continuano a importare 5,3 milioni di bpd per motivi tecnici: le raffinerie americane furono costruite decenni fa per trattare greggi “pesanti e acidi” (provenienti da Venezuela o Medio Oriente), e non il petrolio “leggero e dolce” (light sweet) che oggi estraggono in abbondanza dal bacino del Permiano. Per fortuna sia il Canada sia il Venezuela sono ora aperi alle esportazioni negli USA e producono quel tipo di petrolio: gli USa importano, ma non hanno problemi a farlo.

Le conseguenze economiche per gli Stati Uniti

Le ricadute per l’economia americana sono ambivalenti, ma tendenzialmente positive in ottica macroeconomica. Da un lato, questo scenario spingerà inevitabilmente la produzione interna a stelle e strisce verso nuovi record. L’aumento dei volumi esportati andrà a migliorare drasticamente la bilancia commerciale statunitense, iniettando liquidità nell’industria estrattiva e garantendo un extragettito fiscale. La necessità di superare il collo di bottiglia dei 6 milioni di bpd costringerà a nuovi massicci investimenti infrastrutturali (porti, oleodotti), creando occupazione e stimolando il PIL reale e creando infrastrutture che non saranno solo a vantaggio degli operatori del settore petrolifero, ma anche di tutti. Senza considerare che gli stipendi per i lavoratori del settore stimoleranno la crescita.

Dall’altro lato, c’è un rischio asimmetrico: se il petrolio globale resta a 150 dollari, l’inflazione d’importazione colpirà comunque l’economia USA attraverso i prodotti raffinati e il costo dei noli. Tuttavia, rispetto a un’Europa deindustrializzata dai costi energetici, gli USA escono da questa crisi confermandosi non solo come superpotenza militare, ma come vero e incontrastato market maker energetico globale. Alla fine in Occidente resteranno solo loro.