Shell, stop al biocarburante a Rotterdam: la transizione green non è economicamente sostenibile

Shell ha abbandonato i piani per la costruzione di un impianto di biocarburanti nel suo Shell Energy and Chemicals Park di Rotterdam, a causa delle difficili condizioni di mercato che rendono il progetto non competitivo. Un altro progetto green europeo che finisce nel dimenticatoio perché non economicamente sostenibile.

La controllata Shell Nederland Raffinaderij B.V. ha deciso di non riprendere la costruzione dell’impianto, ha dichiarato mercoledì la supermajor britannica, nell’ultima battuta d’arresto subita dal settore dei combustibili alternativi a livello globale.

L’anno scorso, Shell aveva annunciato che avrebbe sospeso i lavori di costruzione dell’impianto di biocarburanti a Rotterdam a causa delle condizioni di mercato sfavorevoli.

“Dopo aver valutato le dinamiche di mercato e i costi di completamento, è apparso chiaro che il progetto non sarebbe stato sufficientemente competitivo per soddisfare le esigenze dei nostri clienti in termini di prodotti convenienti e a basse emissioni di carbonio”, ha dichiarato oggi Machteld de Haan, presidente di Shell Downstream, Renewables and Energy Solutions.

“È stata una decisione difficile, ma giusta, poiché diamo la priorità al nostro capitale verso quei progetti che soddisfano sia le esigenze dei nostri clienti che il valore per i nostri azionisti”.

Shell e BP, le major europee, hanno ridotto di miliardi di dollari gli investimenti nelle energie rinnovabili e ora stanno cercando di rafforzare i loro portafogli di riserve di petrolio e gas. BP e Shell hanno capito che la transizione energetica deve affrontare ostacoli più grandi del previsto e non ripaga in termini di margini di profitto e dividendi agli azionisti come invece fanno il petrolio e il gas.

L’amministratore delegato di Shell, Wael Sawan, ha affermato che ridurre la produzione globale di petrolio e gas sarebbe “pericoloso e irresponsabile” .

Shell continua ad essere presente, tra l’altro, nel settore dei combustibili alternativi, delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici e nella joint venture Northern Lights per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) al largo delle coste norvegesi.

Tuttavia, Shell è l’ultima grande azienda ad aver riconosciuto che molti progetti relativi ai biocarburanti non sono sufficientemente redditizi da giustificare ulteriori investimenti. La produzione non è economicamente conveniente.