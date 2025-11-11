Shell dice addio all’eolico scozzese: troppo costoso, meglio il gas. La “transizione” può attendere.

Shell ha abbandonato due progetti di energia eolica offshore in Scozia, mentre le principali aziende petrolifere e del gas continuano a ridurre i propri investimenti e il proprio coinvolgimento nel settore delle energie rinnovabili.

Shell ha abbandonato i piani per la costruzione di due parchi eolici offshore in Scozia, pochi giorni dopo aver annunciato il ritiro dal progetto Atlantic Shores Offshore Wind negli Stati Uniti.

Al largo delle coste scozzesi, Shell intendeva sviluppare il progetto MarramWind in una joint venture al 50% con ScottishPower Renewables e costruire il parco eolico offshore CampionWind come unico proprietario del progetto.

Tuttavia, Shell ha ora venduto la sua quota del 50% in MarramWind a ScottishPower Renewables, che svilupperà il parco eolico offshore galleggiante proposto, in grado di fornire fino a 3 gigawatt (GW) di energia rinnovabile, sufficienti ad alimentare l’equivalente di oltre 3,5 milioni di abitazioni.

Shell ha anche restituito il contratto di locazione di CampionWind a Crown Estate Scotland.

La supermajor e ScottishPower Renewables, di proprietà di Iberdrola, si sono aggiudicate i contratti di locazione nell’asta ScotWind Leasing di Crown Estate Scotland nel gennaio 2022.

Tuttavia, i cambiamenti normativi, l’inflazione dei costi e gli alti tassi di interesse hanno influito sull’economia dei progetti nel settore dell’eolico offshore negli ultimi tre anni.

“Shell ritiene che la restituzione del contratto di locazione CampionWind a CES offrirà la migliore opportunità per qualsiasi potenziale futuro che il sito possa avere”, ha affermato la supermajor in una dichiarazione inviata via e-mail a Bloomberg .

Shell e l’altra supermajor europea, BP, hanno spostato l’attenzione sul loro core business nel settore petrolifero e del gas. Il cambiamento è avvenuto dopo che la crisi energetica ha reso la sicurezza energetica e l’accessibilità economica più importanti della sostenibilità, mentre gli alti tassi di interesse e i problemi della catena di approvvigionamento hanno ulteriormente ridotto i già scarsi rendimenti dei progetti di energia pulita e reso molte nuove iniziative energetiche non competitive.

Due settimane fa, Shell si è ritirata dalla joint venture Atlantic Shores 50-50 con EDF Power Solutions, costituita per sviluppare progetti eolici offshore al largo delle coste del New Jersey e di New York.

Shell ha ceduto la sua quota del 50% al partner esistente della joint venture con effetto immediato.

“Questa decisione è stata presa in linea con la strategia energetica di Shell, che continua a massimizzare il valore delle nostre piattaforme e a migliorare il nostro portafoglio, passando da progetti di generazione ad alta intensità di capitale ad attività che supportano i nostri punti di forza nel trading e nella vendita al dettaglio”, ha affermato la multinazionale.

Ormai le grandi società petrolifere stanno lasciando il settore green per tornare alla propria attività tipica. La sbronza green è passata.

